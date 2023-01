Andrei Cordea, furios pe arbitrajul brigăzii lui Horațiu Feșnic la FCSB – Farul 2-3: “Nu am mai trăit așa ceva! Și-au bătut joc de noi!”

Meci nebun pe Național Arena, după ce și a reușit să smulgă victoria din brațele FCSB-ului.

Andrei Cordea, extrem de nervos după FCSB – Farul 2-3: „Nici nu știu ce să mai zic… Și-au bătut joc de noi azi”

Andrei Cordea a deschis scorul pentru FCSB însă nu a putut să se bucure de această reușită: „Nici nu știu ce să mai zic… Am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile, ne-am jucat cu ele la final. Păcat că în Liga 1 avem VAR degeaba.

Cred eu că la Joonas a fost fault când a scăpat Alibec, ne-am uitat în vestiar. Cum a făcut și la faza golului anulat al lui Tavi. Nu am mai trăit așa ceva niciodată și îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm deși am avut meciul în mână.

Și-au bătut joc de noi azi! Am tras de noi, am muncit, din două faze am pierdut meciul! Am avut astea trei meciuri și voiam nouă puncte. Acum trebuie să câștigăm la CFR Cluj, ne vom antrena bine să fim 100% și sunt convins că vom lua cele trei puncte”, a fost discursul dur al mijlocașului dreapta ofertat de o echipă din Bundesliga.

Jucătorii FCSB-ului ar fi avut nevoie de indicațiile lui Pintilii în finalul meciului cu Farul: „Normal că ne-am dori”

, iar la meciul cu Farul acest lucru s-a simțit, crede Andrei Cordea: „El este alături de noi oricum, ne ajută foarte mult și normal că ne-am dori să ne dea și indicații în timpul meciului, pentru că își dă sufletul la antrenamente și încearcă să ne învețe tot ce știe din fotbal.

Obiectivul meu e să dau 100% atunci când intru pe teren, să îmi dau viața. Despre transfer nu vreau să vorbesc nimic. Nu știu absolut nimic”, a concluziat jucătorul.

Florinel Coman crede că e pregătit să revină ca titular la FCSB: „Mă antrenez foarte bine”

Jucătorul transferat de la echipa lui Hagi i-a lăudat pe foștii săi coechipieri pentru victorie, deși nu crede că o meritau: „Un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la campionat, jucători tineri și foarte valoroși, care știu să gestioneze anumite faze.

Am văzut fazele și părerea mea e că Alibec îl faultează pe Tamm, scapă și apoi iese acest cartonaș. Mă bucur că am reușit să ajut echipa și trebuia să deblocăm tabela, dar nu am reușit din păcate să ținem de rezultat”, s-a plâns și mijlocașul de arbitraj.

Coman a intrat în repriza a doua și a făcut diferența și consideră că e pregătit să intre din primul minut: „Un meci pierdut, am condus, aveam speranțe că putem marca de mai multe ori… A venit acea execuție a lui Alibec și asta a fost. Mă antrenez bine, nu contează cine joacă și nu știu dacă merit să fiu titular.

Florinel Coman speră că FCSB și-a învățat lecția după acest rezultat și îi vede pe Farul capabili să câștige titlul: „Un duș rece, care sper că ne-a trezit. N-am știut să gestionăm ultimele 20-30 de minute. Orice echipă are și perioadă de genul ăsta, cum au avut ei până azi, dar cred că e o candidată serioasă la campionat.

Florinel Coman, prefațează CFR Cluj – FCSB: „Noi mergem să câștigăm și să atacăm”

FCSB are mare nevoie de victorie în Gruia în fața campioanei României, iar Florinel Coman are un mesaj clar: „Un meci foarte greu, sper să fie plăcut și deschis. Noi trebuie să mergem să câștigăm și să atacăm. Detaliile au făcut diferența în această seară. Nu am reușit să respingem la acea fază, să atacăm la prima bară.

Arătăm foarte bine și trebuie să fie o atmosferă bună în vestiar ca până acum. Suntem muncitori, umili și așteptăm rezultatele”.

Florinel Coman a acceptat în cele din urmă să vorbească și despre arbitraj: „Suntem supărați. Te ia capul în teren. Ne gândim să vedem ce am făcut bine și rău și scoatem greșelile din jocul nostru”.