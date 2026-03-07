Sport

Florinel Coman, spectator de lux la FCSB – U Cluj! Cine i-a fost alături pe Arena Națională

Meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj, din etapa cu numărul 30 a SuperLigii, nu a avut parte de foarte mulți spectatori, însă printre cei aflați pe stadion s-a numărat și Florinel Coman.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
07.03.2026 | 20:52
Florinel Coman spectator de lux la FCSB U Cluj Cine ia fost alaturi pe Arena Nationala
Florinel Coman a venit la meciul FCSB-ului cu U Cluj
FCSB a primit vizita celor de la U Cluj în runda cu numărul 30 a SuperLigii, într-un meci care nu a mai avut o miză certă cu privire la clasament, iar acest fapt a făcut ca puțini spectatori să meargă pe Arena Națională.

Florinel Coman a venit să o vadă pe FCSB la treabă în duelul cu Universitatea Cluj

Unul dintre cei care s-au încumetat și au ales să vină pe Arena Națională a fost Florinel Coman. Fostul atacant al grupării bucureștene a luat loc într-o lojă, acolo unde a stat alături de Mihai Stoica și Florin Cernat, doi dintre oficialii formației roș-albastre.

Nu este prima dată când Florinel Coman ține să vină și să le fie alături foștilor săi colegi, el fiind un obișnuit al meciurilor FCSB-ului ori de câte ori se află în București. În vară s-a speculat că jucătorul legitimat la Al-Gharafa ar putea să se întoarcă la SuperLiga și că Gigi Becali ar fi gata să înceapă negocierile, însă acesta a rămas în cele din urmă în Qatar.

  • 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive a strâns Florinel Coman în tricoul FCSB.
Coman FCSB
Florinel Coman a venit să vadă meciul FCSB – U Cluj

Meciurile din Qatar au fost amânate, iar Florinel Coman a putut să se întoarcă în România

Conflictul militar declanșat între Statele Unite și Iran a afectat multe state din zona arabă, inclusiv Qatar. Meciurile din această săptămână din Qatar Stars League au fost amânate, iar jucătorii străini au primit acceptul de a părăsi țara din motive de siguranță.

Armata iraniană a trimis rachete balistice și drone către mai multe state vecine și un conflict armat care să se încheie cât mai rapid pare puțin probabil la acest moment. Tocmai pentru că securitatea nu este asigurată, nici pentru desfășurarea partidelor, nici pentru viața de zi cu zi, există o întâlnire de urgență a șefilor fotbalului arab și se examinează diferite variante, inclusiv mutarea meciurilor în Europa.

FCSB, fără miză la meciul cu Universitatea Cluj

FCSB a aflat încă din runda cu numărul 29 a SuperLigii că va fi nevoită să joace în play-out în acest sezon, pentru prima dată de când a fost introdus acest sistem în campionatul României. Bucureștenii au câștigat trofeul în ultimii doi ani, iar acum vor fi nevoiți să se lupte pentru a prinde barajul de cupele europene.

De cealaltă parte, cei de la Universitatea Cluj au asigurat locul de play-off, pentru al doilea an consecutiv, și își pune doar problema pe care dintre primele 6 locuri vor termina.

