Florinel Coman, sub comanda unui ”pușcăriaș” la arabi. Drama care i-a marcat viața antrenorului

Florinel Coman e subiectul transferului verii pentru fotbalul românesc. La 26 de ani, el o va părăsi pe FCSB pentru o primă experiență în afara țării, în spațiul arab. Al-Gharafa din Qatar este formația care a acceptat pretențiile financiare ale lui Gigi Becali, acesta obținând în schimbul lui Coman peste 5 milioane de euro.

După ce a participat cu naționala României la Euro 2024, unde , Florinel Coman e așteptat să se alăture la mijlocul lunii iulie noii sale echipe de club, Al-Gharafa, locul 3 în ultima ediţie de campionat din Qatar. La Campionatul European, Coman a fost folosit de Edi Iordănescu în meciurile cu Ucraina, 3-0, şi Slovacia, 1-1.

”Ca dovadă că îl vor, am mai negociat şi am mai luat 250.000. Deci suma de transfer este de 5.250.000 de euro, act de transfer între ei şi noi. Am vorbit cu Florinel, a zis că se duce între 15 şi 20 să facă vizita medicală şi să semneze contractul. Totul e înţeles, s-a încheiat”, a declarat Gigi Becali la .

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit şi salariul consistent pe care îl va avea Florinel Coman la Al-Gharafa. ”Lasă, să se ducă băiatul, ia 2 milioane de euro pe an. Ce, stă FCSB în unul, doi sau trei jucători?”, a precizat finanţatorul campioanei României.

Florinel Coman, coleg în Qatar cu un fost jucător de la Real Madrid

La Al-Gharafa, Florinel Coman va fi coleg de echipă cu atacantul spaniol Joselu. Veteranul de 34 de ani a câştigat în 2024 Liga Campionilor cu Real Madrid, el evoluând în pentru ”galactici” la începutul lunii iunie.

Florinel Coman şi Joselu vor fi în sezonul următor vedetele echipei antrenate de Pedro Martins, un portughez de 53 de ani aflat din 2022 la cârma celor de la Al-Gharafa. Lusitanul s-a remarcat la conducerea echipei elene Olympiacos, cu care a cucerit trei campionate şi o Cupă a Greciei.

Antrenorul Pedro Martins a făcut închisoare şi şi-a pierdut tatăl şi unul dintre fraţi

Pedro Martins are o poveste de viaţă tristă, el pierzându-şi tatăl şi unul dintre cei doi fraţi. Ambii au murit la mijlocul anilor 2000 din cauza unor probleme cardiace. Este motivul pentru care antrenorul portughez ia medicamente de inimă şi e atent supravegheat pentru a evita o tragedie similară.

De asemenea, Pedro Martins a avut de-a face în trecut cu justiţia spaniolă. În iunie 2006, antrenorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa a stat 35 de zile la închisoare, fiind suspectat de falsificarea unor documente de afaceri în legătură cu un cont bancar. Martins a fost eliberat în schimbul unei cauţiuni de 30.000 de euro.

De notat şi faptul că Pedro Martins a fost un fotbalist peste medie în campionatul Portugaliei, un mijlocaş defensiv care a trecut pe la echipe importante precum Sporting Lisabona şi Boavista. El are o singură selecţie la naţionala Portugaliei, în preliminariile Cupei Mondiale din 1998.

7 milioane de euro e cota de piaţă a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt.

17 selecţii are Florinel Coman la naţionala României, pentru care a marcat un gol.

2 titluri de campion are Florinel Coman în România, unul cu Viitorul şi unul cu FCSB.