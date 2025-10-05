Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă un patronul unei echipe de SuperLiga. Foto

Sport

Nume importante din fotbalul românesc la FCSB - Universitatea Craiova. Florinel Coman urmăreşte meciul alături de Mihai Stoica. În tribune şi-a făcut apariţia şi Alexandra Duckadam.
Marian Popovici
05.10.2025 | 21:13
FCSB – Universitatea Craiova este capul de afiş al rundei a 12-a din SuperLiga. Roş-albaştrii au mare nevoie de victorie pentru a mai şterge din startul dezastruos de sezon în care au pierdut o mulţime de puncte.

În tribunele Arenei Naţionale şi-au făcut apariţia mai multe persoane cunoscute. Florinel Coman vede meciul alături de Mihai Stoica. Fostul fotbalist de la FCSB a fost ovaţionat de galerie, atacantul mulţumindu-le suporterilor.

Alături de Mihai Stoica în lojă se află şi agentul Florin Vulturar, dar şi patronul unei alte echipe de SuperLiga. Imad Kassas, finanţatorul lui Metaloglobus, a venit să îi „spioneze” pe cei de la FCSB, următorii adversari.

Soţia lui Helmut Duckadam, în tribune la FCSB – Universitatea Craiova

Alexandra Duckadam, soţia lui Helmut Duckadam, şi-a făcut apariţia la acest meci. De cealaltă parte, mai mulţi jucători din Craiova Maxima au venit la meciul de pe Arena Naţională. Pe lângă ei şi alţi foşti mari jucători ai oltenilor precum Gică Craioveanu sau Emil Săndoi.

Alexandra Duckadam, în tribune la FCSB – Universitatea Craiova. Sursa foto: Fanatik

Dacă Gigi Becali a hotărât să nu vină la stadion, Mihai Rotaru este în loja Arenei Naţionale. Finanţatorul oltenilor nu a putut merge alături de echipă la Rakow, dar a venit la meciul din SuperLiga.

Sub 20.000 de fani şi-au făcut apariţia la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova. Este o asistenţă sub aşteptări, printre factori fiind evoluţia mai slabă a echipei, dar şi vremea destul de rece din ultimele zile.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
