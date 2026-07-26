Florinel Coman, tot mai aproape de FCSB! Mutarea care îi anunță plecarea din Qatar

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În ultima perioadă, Gigi Becali (68 de ani) a spus în mai multe rânduri în mod public faptul că îi dorește la FCSB pe Florinel Coman (28 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani), indiferent de ce transferuri va mai face, sau nu, fosta campioană a României în compartimentul ofensiv. În ceea ce îl privește pe fotbalistul de la Trabzonspor, lucrurile sunt destul de clare în acest moment.

Cum ar putea ajunge Florinel Coman la FCSB în această vară

, doar că înainte de asta își dorește să își recupereze de la clubul turc măcar o parte din restanțele salariale. Cât despre jucătorul de la Al-Gharafa, lucrurile încep să se miște și acolo în interesul celor de la FCSB.

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Gruparea din Qatar l-a adus pe Ismael Bennacer (28 de ani), mijlocaș defensiv algerian cu cetățenie franceză, de la AC Milan, după cum a informat jurnalistul italian Acest lucru înseamnă că echipa lui Florinel Coman a ajuns acum la 9 străini în lot. Iar în campionatul din Qatar numărul fotbaliștilor străini este limitat la 10.

În mod evident, asta înseamnă că cei de la Al-Gharafa nu mai au decât un singur loc disponibil din acest punct de vedere. Astfel, în cazul în care ei vor dori să mai aducă în această vară mai mult de un jucător străin, atunci vor fi nevoiți să renunțe mai întâi la un astfel de fotbalist inclus în lotul actual. Iar acela ar putea fi Florinel Coman.

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Florinel Coman ar putea deveni liber de contract în scurt timp

Internaționalul român mai are doar un an an de contract cu actuala echipă. Iar până în acest moment nu s-a pus vreodată problema unei prelungiri. Așadar, în contextul explicat anterior, pentru Al-Gharafa cel mai la îndemână în sensul deblocării situației referitoare la aducerea de noi jucători străini în această vară pare că ar fi să renunțe la Coman.

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Mai exact să ajungă la o înțelegere cu el pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă. Cu atât mai mult cu cât despre fotbalistul român s-a spus deja de mai multe ori în ultimul timp că ar fi devenit indezirabil la formația din Qatar. Astfel, într-un astfel de scenariu, internaționalul român ar urma să devină liber de contract în scurt timp, iar ulterior Doar că în acest sens este nevoie ca să fie declarat liber de contract până la data de 7 septembrie, atunci când se încheie perioada de transferuri în România.