Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”

Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce discuție a purtat cu Florinel Coman. Poate reveni atacantul de națională la FCSB? Ce spune patronul campioanei.
Iulian Stoica
06.10.2025 | 13:35
Florinel Coman transfer bomba la FCSB Gigi Becali a dezvaluit discutia cu atacantul roman Vreau sa joc nea Gigi Ai de luat 6 milioane
Florinel Coman la FCSB? Care e anunțul lui Gigi Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus în fața Universității Craiova în etapa a 12-a din SuperLiga, scor 1-0. Campioana en-titre a avut parte de o susținere specială, Florinel Coman fiind surprins într-o lojă alături de Mihai Stoica. Ce spune Gigi Becali despre o posibilă repatriere a atacantului român.

Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit ce dialog a purtat cu Florinel Coman. Atacantul român ar fi vrut să revină la FCSB, însă latifundiarul din Pipera l-a sfătuit să rămână la Al-Gharafa, acolo unde câștigă 6 milioane de euro pe perioada contractului.

Gigi Becali i-a transmis lui „Mbappe” că, în momentul de față, cel mai important este să-și creeze o situație financiară bună, pentru că fotbalul nu ține pentru totdeauna. Patronul de la FCSB nu ar spune „nu” unei reveniri, însă aceasta se va produce când Florinel Coman își va încheia înțelegerea cu formația din Qatar.

„(n.r. – L-am văzut în tribună pe Florinel Coman, se pregătește o surpriză din iarnă?) Păi nu cred… Eu i-am dat lui următorul sfat – ‘Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5 – 2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul’. Așa i-am spus lui!

Gigi Becali: „Să-și ia banii! Să sufere pentru familia lui și după să revină la FCSB”

El a spus – ‘Da, nea Gigi, dar vreau să joc’. Eu i-am spus atunci – ‘Lasă fotbalul’. El voia să vină la noi, a fost la mine acasă. I-am spus atunci – ‘Uită-te la mine, în ochii mei! Promite-mi că nu te mai interesează fotbalul, ci banii. Fotbalul trece, dar banii rămân la copilul tău. Îi iubești pe copilul tău și pe nevasta ta? Atunci stai și suferă pentru copilul tău și pentru nevasta ta’. Mi-a spus atunci că așa va face.

Ieri a venit că era în aeroport, îi plesnea capul, îl durea capul. I-am trimis o asistentă ca să-i facă o perfuzie. I-a făcut ce i-a făcut, iar după trei ore era nou-nouț.

I-am spus să-și ia banii, să-și vadă de treaba lui cu fotbalul. Îi dai copilului tău să mănânce fotbal, există vreo bancă în care bagi în cont fotbal? I-am spus atunci să-și ia banii! Cei de acolo au o opțiune pentru încă un an, au 3+1, dar nu o să o activeze ei. Să-și ia cei 6 milioane în cei trei ani, iar după poate să vină la mine. Îi mai dau și eu 7-800.000 de euro pe an”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Florinel Coman, mai mult rezervă la Al-Gharafa

Florinel Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului trecut, asta după ce atacantul reușise cel mai bun sezon din carieră. Al-Gharafa s-a angajat la acel moment să achite 5.25 de milioane de euro în schimbul fotbalistului, însă suma nu a fost virată nici până în prezent în conturile roș-albaștrilor.

De la momentul transferului, forma lui Florinel Coman a scăzut drastic. După doar o jumătate de sezon, în iarnă, atacantul român a fost împrumutat la Cagliari, în Seria A, dar nici acolo nu a reușit să impresioneze. Revenit în această vară la Al-Gharafa, „Mbappe” a fost folosit doar în două rânduri, în Liga Campionilor din Asia, dar fără vreo reușită.

Situația în care se află Florinel Coman l-a făcut pe Mircea Lucescu, deși se afla pe lista preliminară, să nu îl convoace pentru meciurile echipei naționale din luna octombrie, cu Moldova și Austria.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Florinel Coman
  • 30.06.2027 este data în care înțelegerea cu Al-Gharafa este scadentă

Gigi Becali, dezvăluiri despre conversația avută cu Florinel Coman

