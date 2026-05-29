Florinel Coman, transferul ochit de Gigi Becali după calificarea FCSB în cupele europene: „I-am spus că îl fac atacant!”

FCSB şi-a „spălat” sezonul in extremis. După o stagiune foarte modestă şi prima apariţie în play-out, fosta campioană a României a câştigat derby-ul cu , graţie golului marcat în minutul 107 de Ofri Arad.

Florinel Coman, primul transfer de Europa pentru FCSB?! Gigi Becali a demarat discuţiile

Patronul FCSB a dezvăluit la finalul meciului că primul transfer „de Europa” pe care vrea să îl facă este Florinel Coman. Atacantul mai are un an de contract cu Al Gharafa, dar Gigi Becali forţează mutarea încă din această vară:

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion hai la mine şi faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali şi-a făcut strategia de transferuri: „Avem doi jucători străini! Meme a spus că unul este 100%”

pentru şase milioane de euro. Gigi Becali a dezvăluit că vrea să facă cinci transferuri la echipă, iar două dintre ţinte sunt ca şi acontate de FCSB. Patronul FCSB are şi o ţintă din SuperLiga, dar încă nu este convins dacă îl transferă sau nu:

„Rămâne și Ngezana, a zis că face operație. Dacă nu făcea… ce sunt nebun. Dacă face, i-am dat contract. Pe Crețu nu ai cum să-l scoți, să fie rezervă pe acolo, să se antreneze cu echipa. Rămâne! Lui Thiam îi expiră contractul, la revedere și cu Baba.

Avem doi jucători străini. Meme a zis e unul 100% şi și altul 80%. Mă gândesc eu la un jucător care a jucat în play-out care cred eu că poate să umple un gol, dar nu i-am spus nici lui Mihai Stoica. Încă nu sunt convins nici eu şi nu vreau să greşesc”, a spus Gigi Becali.