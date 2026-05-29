Sport

Florinel Coman, transferul ochit de Gigi Becali după calificarea FCSB în cupele europene: „I-am spus că îl fac atacant!”

Gigi Becali vrea să îl transfere pe Florinel Coman în această vară. Atacantul intră în ultimul an de contract cu Al Gharafa şi a discutat deja cu patronul FCSB despre o eventuală mutare.
Marian Popovici
30.05.2026 | 00:08
Florinel Coman transferul ochit de Gigi Becali dupa calificarea FCSB in cupele europene Iam spus ca il fac atacant
ULTIMA ORĂ
Florinel Coman, transferul ochit de Gigi Becali după calificarea FCSB în cupele europene: "I-am spus că îl fac atacant!". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB şi-a „spălat” sezonul in extremis. După o stagiune foarte modestă şi prima apariţie în play-out, fosta campioană a României a câştigat derby-ul cu Dinamo pentru Conference League cu 2-1, graţie golului marcat în minutul 107 de Ofri Arad.

Florinel Coman, primul transfer de Europa pentru FCSB?! Gigi Becali a demarat discuţiile

Patronul FCSB a dezvăluit la finalul meciului că primul transfer „de Europa” pe care vrea să îl facă este Florinel Coman. Atacantul mai are un an de contract cu Al Gharafa, dar Gigi Becali forţează mutarea încă din această vară:

ADVERTISEMENT

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion hai la mine şi faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali şi-a făcut strategia de transferuri: „Avem doi jucători străini! Meme a spus că unul este 100%”

Florinel Coman a fost transferat de echipa din Qatar pentru şase milioane de euro. Gigi Becali a dezvăluit că vrea să facă cinci transferuri la echipă, iar două dintre ţinte sunt ca şi acontate de FCSB. Patronul FCSB are şi o ţintă din SuperLiga, dar încă nu este convins dacă îl transferă sau nu:

ADVERTISEMENT
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Digi24.ro
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă

„Rămâne și Ngezana, a zis că face operație. Dacă nu făcea… ce sunt nebun. Dacă face, i-am dat contract. Pe Crețu nu ai cum să-l scoți, să fie rezervă pe acolo, să se antreneze cu echipa. Rămâne! Lui Thiam îi expiră contractul, la revedere și cu Baba.

ADVERTISEMENT
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea:...
Digisport.ro
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”

Avem doi jucători străini. Meme a zis e unul 100% şi și altul 80%. Mă gândesc eu la un jucător care a jucat în play-out care cred eu că poate să umple un gol, dar nu i-am spus nici lui Mihai Stoica. Încă nu sunt convins nici eu şi nu vreau să greşesc”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa...
Fanatik
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
„Începem becalizarea României!”. Gigi Becali, atac devastator la Mihai Rotaru după calificarea FCSB:...
Fanatik
„Începem becalizarea României!”. Gigi Becali, atac devastator la Mihai Rotaru după calificarea FCSB: „Și Mititelu are mai multe calificări în Europa decât tine!”
Gigi Becali exultă după victoria FCSB în derby-ul cu Dinamo: „O să vină...
Fanatik
Gigi Becali exultă după victoria FCSB în derby-ul cu Dinamo: „O să vină cinci jucători! Cu unul avem acord 100%, cu altul 80%” Rămâne Ofri Arad?!
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să lucrezi pentru mine!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!