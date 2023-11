Florinel , în etapa a 17-a din SuperLiga. Internaționalul român a marcat spectaculos din lovitură liberă și a adus cele trei puncte pentru vicecampioană. Florin Răducioiu l-a taxat pe fotbalist pentru declarațiile oferite la flash-interviu.

Florinel Coman, tras de urechi de Florin Răducioiu: „E o lipsă de respect. Dovadă de aroganță”

Jocul FCSB-ului nu a excelat în derby-ul cu Dinamo. „Câinii” s-au apărat bine și . La flash-interviu, Coman a făcut o declarație care l-a iritat la maxim pe fostul mare jucător din Ștefan cel Mare, Florin Răducioiu.

„Ne așteptam să facă un joc defensiv, dar asta este. Cu echipele mai mici trebuie să jucăm mai mult pozițional”, a fost atacul subtil al lui Florinel Coman. Florin Răducioiu a fost scos din sărite și i-a răspuns dur „șeptarului” vicecampioanei.

„E o lipsă de respect. O dovadă cumva de aroganță. Nu mi se pare ca el joacă la o echipă mare. Nu câștigă nimic de ani de zile. E un jucător care a încercat să plece în Occident, dar n-a reușit să facă asta tocmai din cauza lui. Mai are de învățat”, a declarat Florin Răducioiu, la TV Prima Sport.

Florinel Coman, execuție genială în derby-ul cu Dinamo: „Mă bucur că am reușit să marchez”

Florinel Coman a trimis mingea peste zid dintr-o lovitură liberă. Execuția l-a lăsat fără replică pe Golubovic, iar balonul a scuturat plasa porții lui Dinamo. Grație acestei victorii, FCSB s-a distanțat la 5 puncte în fața locului 2 ocupat de CFR Cluj.

„A fost un meci greu, în derby se dau mereu lupte grele. Se uită de fotbal, se joacă mai dur. Nicio echipă nu vrea să piardă. Dăruirea și calitatea au făcut diferență. A fost o lovitură liberă, o execuție foarte frumoasă.

Mă bucur că am reușit să marchez. Ne așteptam să facă un joc defensiv, dar asta este. Cu echipele mai mici trebuie să jucăm mai mult pozițional. A fost un meci echilibrat, au jucat foarte bine și ei. Până la urmă e bine că am reușit să câștigăm.

Am văzut meciul lui CFR Cluj, am intrat în vestiar și am zis că nu trebuie să mai dăm cu piciorul acestei șanse. Am dedicat golul fetiției, familiei mele. Mereu fac asta”, a spus Florinel Coman, la flash-interviu.

Florinel Coman a ajuns la 6 reușite în acest sezon de SuperLiga pentru FCSB. A fost al doilea gol marcat de „șeptar” în poarta celor de la Dinamo. În meciul cu FC U Craiova, scor 2-1, Florinel Coman a punctat de asemenea direct din lovitură liberă.