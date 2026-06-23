Florinel Coman, tribut pentru Cristiano Ronaldo după recordul de la Cupa Mondială: „Dacă era uşor…”

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Lumea fotbalului este împărțită în două de 20 de ani: fanii Lionel Messi și fanii Cristiano Ronaldo. Încrâncenarea cu care suporterii dezbat acest subiect face de multe ori ca atenția lor să se îndrepte de cele mai multe ori către greșelile celuilalt decât către reușitele favoritului. După miile de critici primite de starul portughez, Florinel Coman (28 de ani) a făcut o postare pe social media imediat după ce CR7 a marcat o „dublă” în poarta Uzbekistanului.

Cum i-a luat Florinel Coman apărarea lui Cristiano Ronaldo după Portugalia – Uzbekistan

Dezbaterea „Messi sau Cristiano Ronaldo” va dăinui mult timp după ce cele două legende ale fotbalului mondial se vor retrage din activitate, iar era social media duce la extrem certurile între suporteri pe acest subiect. După ce CR7 a fost linșat mediatic în urma prestației slabe a Portugaliei din meciul cu RD Congo, Florinel Coman i-a luat apărarea pe Instagram imediat după ce le-a dat peste nas contestatarilor.

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Dacă în prima etapă Cristiano Ronaldo a fost doar o umbră, iar întreaga echipă a lui Roberto Martinez a părut lipsită de creativitate, lusitanii s-au revanșat în meciul cu Uzbekistan și au oferit un adevărat spectacol ofensiv, cu legendarul număr 7 în rol principal.

Într-o postare pe Instagram, Florinel Coman, care este un fan înrăit al lui Cristiano Ronaldo (ba chiar poartă numărul 7, la fel ca superstarul portughez), i-a luat apărarea favoritului său. Internaționalul român a postat o poză cu cel mai mare marcator din toate timpurile alături de textul: „Dacă era ușor, toți ajungeau…”, a scris Florinel Coman în postarea sa.

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Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei la Campionatul Mondial

În urma celor două reușite din meciul cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a atins borna 10 și depășindu-l pe legendarul Eusebio, care are doar 9 reușite. Totodată, el a devenit unicul fotbalist care a atins numărul de 10 goluri atât la Campionatul Mondial, cât și la Campionatul European.

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Performanța din această seară nu putea să nu se soldeze și cu doborârea unui record în ceea ce privește vârsta sa. Cristiano Ronaldo va împlini 42 de ani pe 5 februarie 2027, iar astăzi a devenit cel mai vârstnic fotbalist care înscrie o dublă într-un meci de la turneul final. El a fost foarte aproape să detroneze și recordul proaspăt obținut de Lionel Messi, acela de cel mai în vârstă marcator al unui hat-trick, însă Khusanov și portarul celor de la Uzbekistan s-au opus celui de-al treilea gol al portughezului.