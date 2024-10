Florinel Coman, un munte de încredere înainte de dubla cu Cipru și Lituania. „Ne-am fixat obiectivul”. Ce spune despre victoria FCSB-ului cu PAOK. Video

”Tricolorii” se pregătesc de dublă cu Cipru și Lituania din Nations League. Mircea Lucescu și-a început perfect mandatul la echipa națională cu două victorii. Acum, elevii săi speră să obțină 6 puncte și din următoarele 2 meciuri pentru a fi aproape siguri de câștigarea grupei.

România își continuă drumul în Nations League. Urmează Cipru și Lituania

Naționala României a impresionat pe toată lumea în această vară. ”Tricolorii” au terminat pe primul loc în grupa de la EURO, însă au fost eliminați de Olanda. Acum, Mircea Lucescu și stafful său visează la o calificare la Campionatul Mondial.

Până atunci, mai e drum lung, însă Obiectivul pe termen scurt este clasarea pe primul loc în grupa de Nations League în care mai fac parte Kosovo, Cipru și Lituania.

Florinel Coman: „Trebuie să muncim ca să scoatem șase puncte”

Florinel Coman a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Cipru și Lituania. Atacantul s-a transferat în această vară de la FCSB la gruparea din Qatar, Al-Gharafa. El a vorbit la conferința de presă despre adaptarea la noul club, despre meciurile din Nations League,

„M-am acomodat. Sunt bine. Am venit nerăbdător, cu brațele deschise. Să ajut cât pot. Să-i văd pe colegi. Îmi era dor de ei. În Qatar, am colegi de treabă, m-au primit cu brațele deschise. Sunt bine. Am ținut legătura (n.r. cu colegii de la lot). Suntem fericiți că ne-am regăsit.

Eu cred că la șase puncte ne gândim. Cred că suntem favoriți. Trebuie să muncim ca să scoatem șase puncte. Important e să mă antrenez foarte bine. Să fiu sănătos și, când se va apela la mine, să pot să ajut.

Foarte important (n.r. să ducem România la Mondial). După EURO, ne-am fixat obiectivul. Am vorbit între noi că ar fi frumos să prindem și o calificare la Mondial.

(n.r. Meciul PAOK – FCSB) L-am trăit cu intensitate. Este mai greu când privești la TV. Nu ești acolo. Mai ales că am plecat după un succes foarte mare. M-am bucurat mult pentru ei. Au făcut un meci mare. Mă bucur că au crezut în ei. Au valoare și mă bucur că reușesc să demonstreze și în Europa”, a declarat Florinel Coman, conform FRF.tv.

Florinel Coman se bate cu Valentin Mihăilă și Denis Drăguș pentru un loc de titular la echipa națională. El a jucat până acum 18 meciuri la echipa mare și a înscris un gol în calificările la EURO 2024. Atacantul este cotat la 7 milioane de euro.