Florin Bratu și Florin Prunea, contre în direct la tv: ”Ne-am plictisit de tine!” / ”Ești un antrenor penibil!”

Dinamoviști declarați foștii internaționali Florin Prunea și Florin Bratu nu s-au menajat deloc într-un dialog purtat telefonic, pe canalul Digisport.

O remarcă a fostului atacant, acum , l-a scos din minți pe fostul mare portar, unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai actualei conduceri a Federației Române de Fotbal.

Acuzații și jigniri între Florin Prunea și Florin Bratu

, mai puțin în perioada în care a fost angajatul forului.

Acest lucru i l-a reproșat actualul selecționer al naționalei de tineret, Florin Bratu, care i-a reamintit cum a ajuns Prunea să fie angajat al FRF, după o manifestație anti-Federație organizată chiar de fostul portar.

Florin Bratu: ”Tu ştii foarte bine că aşa ai spus. Ai spus: domn’le, facem mitingul ăsta, că trebuie să-l dăm afară pe Mircea Sandu, pe Mitică Dragomir, am fost la Mitică, la Ligă…”

Florin Prunea: ”Nu, nu, nu… nu e adevărat”

Florin Bratu: ”Am fost la Ligă, ţin minte că am fost la Dinamo şi am depus o coroană la Cătălin Hîldan şi după aia am fost la vechiul sediu AFAN, unde era Răduleascu, de unde ne-am continuat marşul la FRF”

Florin Prunea: ”Nu e adevărat. Deci eram la Comitetul Executiv, în ziua aceea în care se dezbăteau problemele cu jucătorii, care nu mai erau plătiţi de luni de zile, la fel. Dar ca să vezi cum e viaţa, eu eram conducător la Iaşi”

Florin Bratu: ”Florine, după o săptămână ai fost angajat la FRF”

FLortin Prunea: ”Şi m-am lovit lovit de problemele pe care le-am avut atunci cu jucătorii”

Florin Bratu: ”Da, dar toată lumea era revoltată, toţi cei care au participat la mitingul acela: ’domne, ne-a chemat, a venit aici pentru noi şi după aia a sărit în partea cealaltă’. Nu mai înţelegeam nimic. Era normal să ne punem întrebări”

Florin Prunea: ”Domnul Bratu, în partea cealaltă, toţi foştii jucători erau observatori la meciuri, observatori de jocuri sau de arbitri, domnul Bratu! Noi, când am sărit în partea cealaltă, am sărit pentru fotbal”

Florin Bratu: ”Nu ştiu pentru ce aţi sărit, eu zic că nu s-a văzut frumos şi una aţi vorbit atunci şi alta s-a făcut”

Florin Prunea: ”S-a văzut foarte frumos, domnu Bratu, pentru că jucătorii şi-au recâştigat drepturile atunci”

Florin Bratu: ”N-are rost, că oricum spui aceleaşi lucruri tot timpul, ne-am săturat! Spui aceeaşi placă tot timpul, nu te mai bagă nimeni în seamă”

Florin Prunea: ”N-aş vrea să mă întorc la tine, domnu Bratu! Nu te recomandă nimic”

FLorin Bratu: ”Ne spui tot timpul aceleaşi lucruri, ne-am plictisit! Sincer”

Florin Prunea: ”Nu te recomandă nimic”

Florin Bratu: ”Ba mă recomandă, Florin! Eu muncesc, tu eşti pe afară. Eu îmi văd de treabă, promovez tineri jucători”

Florin Prunea: ”Eşti un antrenor penibil. Ţi-ai bătut joc de jucătorii de la Aerostar şi de la Chiajna”

Florin Bratu: ”Nu mi-am bătut joc de nimeni, am muncit! Nu e ruşine să munceşti”, a fost dialogul dintre cei doi, la

Florin Prunea a câștigat o avere într-un proces cu FRF

După retragerea din cariera sportivă a ocupat mai multe funcții administrative la cluburi din România, dar a fost și director de relații internaționale în cadrul FRF.

În 2009 însă, a fost dat afară din cauză că a fost trimis în judecată de DNA Piteşti, într-un caz de corupţie în arbitraj. Ulterior, Prunea a fost achitat de Curtea de Apel Argeş, instanţa hotărând ca Prunea să revină în funcţia de director de relaţii internaţionale şi FRF să-i achite salariile restante.

Fostul portar nu a fost, însă, reprimit pe vechea funcție și au urmat șapte ani de procese la capătul cărora Tribunalul Bucureşti a dat câştig de cauză fostului fotbalist, în acel moment (2016) preşedintele grupării CSMS Iaşi, și a obligat Fedrația Română de Fotbal să-i achite salariile restante în valoare de 1.263.740 de lei (aproximativ 500.000 de euro).