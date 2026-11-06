Floyd Mayweather, neînvins în 50 de meciuri, dar KO pentru o chirie! Lovitura de 340.000 de dolari primită în instanță. Scandalurile se țin lanț de el în 2026

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, Floyd Mayweather a pierdut un proces din cauză că a refuzat să plătească o chirie în New York. În ultima vreme au apărut mai multe zvonuri că fostul campion, cu un record de ar fi într-un impas financiar, însă americanul a avut grijă să dezmintă aceste informații în urmă cu doar câteva luni.

Floyd Mayweather este bun de plată! Lovitură de 340.000 de dolari în instanță

La finalul anului 2024, Leila și David Centner, proprietarii de la acea vreme ai unui apartament de tip duplex din complexul de lux din Manhattan, „The Baccarat Hotel and Residences”, i-au închiriat locuința de la etajele 18 și 19 celebrului fost pugilist. Prețul pentru un asemenea imobil era incredibil, de 100.000 de euro lunar, conform

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După o jumătate de an, Floyd Mayweather a încetat să mai plătească chiria, iar proprietarii l-au acționat în instanță, cerând despăgubiri de 500.000 de dolari. Inițial cele două părți au ajuns la un acord conform căruia fostul boxer ar fi trebuit să plătească restanțele până pe data de 2 decembrie 2025, însă el a mai achitat o singură lună, fapt pentru care Leila și David au continuat în instanță, după ce Mayweather nu a mai răspuns la niciun apel. Cei doi au avut câștig de cauză, iar fostul sportiv este obligat să plătească o sumă de 340.000 de dolari.

După cele 15 milioane de dolari investite în acest duplex, proprietarii au dat lovitura și l-au vândut de curând pentru suma de 20 de milioane de dolari, obținând astfel un profit de 5 milioane de dolari, pe lângă sumele pe care le-au obținut de-a lungul timpului din chirii, iar acum din datoria de la Mayweather.

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Mayweather a renunțat la un proces cu un prejudiciu de 175 de milioane de dolari

Această problemă a lui Mayweather a venit la doar o lună după ce fostul pugilist a renunțat la un proces în care acuza că fostul manager, Jona Rechnitz, i-ar fi adus prejudicii de 175 de milioane de dolari. Mayweather a susținut că 7,5 milioane de dolari au fost trimiși pentru o investiție care nu a mai fost realizată, 9 milioane de dolari au dispărut dintr-un împrumut garantat cu proprietățile sale și 15 milioane de dolari dintr-o înțelegere imobiliară au fost direcționați fără acordul său. Cel mai grav, el susține că bijuteriile sale, în valoare de 100 de milioane de euro, ar fi fost folosite drept garanție pentru împrumuturi de aproximativ 13 milioane de dolari, fără autorizarea lui.

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Ulterior, avocații lui Mayweather au notificat instanța din New York că renunță la procesul împotriva lui Rechnitz, iar dosarul a fost retras fără prejudiciu. Acest lucru înseamnă că Mayweather nu a renunțat definitiv la dreptul de a formula din nou aceleași acuzații. Procesul s-a încheiat, dar păstrează posibilitatea de a reveni în instanță.