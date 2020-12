Floyd Mayweather revine! Detaliile meciului de milioane cu un superstar controversat din SUA

Floyd Mayweather (43 de ani) revine în ring după o pauză de trei ani. Americanul va boxa pe 20 februarie 2021 cu vloggerul Logan Paul (25 de ani), într-un meci demonstrativ.

Mayweather nu a mai luptat într-un meci oficial din august 2017, atunci când l-a învins pe starul din UFC, Conor McGregor. „Money” s-a impus după zece runde, în urma unui knockout tehnic.

Anunțul marii reveniri a fost făcut chiar de către Floyd Mayweather. Americanul a postat pe contul de Instagram posterul oficial pentru meciul cu Logan Paul. În mai puțin de zece ore, fotografia a strâns peste 6 milioane de vizualizari.

Meciul dintre Mayweather și Paul va avea loc în scurt timp, pe 20 februarie 2021, și va putea fi urmărit doar în format pay-per-view. Primele 1 milion de achiziții vor costa 24,99 de dolari. Acest preț va crește însă, în februarie, un bilet virtual urmând să coste nu mai puțin de 69,99 de dolari.

Adversarul lui Floyd Mayweather nu este un pugilist foarte experimentat. Logan Paul are doar două meciuri la activ. El a lupat contra vloggerului Olajide „KSI” Olatunji, în fața căruioa a înregistrat o înfrângere și un rezultat de egalitate.

În schimb, „Money” are un record incredibil de invincibilitate: 50 de victorii și nicio înfrângere. Floyd este considerat de către experții fenomenului drept cel mai bun boxer din istorie.

Mike Tyson salută implicarea Youtuberilor în box: „UFC ne umilea”

Logan Paul este fratele lui Jake Paul, cel care a făcut senzație la gala în care a revenit Mike Tyson. Jake este și el YouTuber și a avut a doua luptă din carieră la profesioniști pe 29 noiembrie, împotriva lui Nate Robinson. Jake Paul l-a învins atunci pe fostul jucător de NBA, după ce a reușit un K.O. de zile mari, care l-a impresionat chiar și pe Tyson.

„Iron Mike” se bucură enorm de faptul că tot mai mulți YouTuberi încearcă să îi calce pe urme, lumea boxului luptând din greu să țină pasul în ultimii ani cu UFC.

„Jake Paul are 25 de milioane de urmăritori și eu habar n-aveam că există. Mi-a zis fiul meu că vrea să se bată cu el într-o bună zi. Dar uite că a ajuns în aceeași gală cu mine și Roy.

Ego-ul meu spune multe lucruri, dar adevărul e că acești băieți de pe Youtube ajută enorm boxul. UFC ne umilea în ultima vreme, dar implicarea boxerilor de pe Youtube ne-a ajutat să ne revenim.

Business-ul ăsta e despre bani, nu despre altceva, nu contează pe cine placi și pe cine nu. Sunt bătrân când vine vorba de treburi de genul, nu mai am energie pentru Youtube. Eu mă ocup de soție și de copii. În seara asta, nu a fost niciun promoter implicat”, a declarat Mike Tyson.

Cum s-a ajuns la meciul dintre Mayweather și Paul: „Boxul nu e pentru băieței”

Floyd Mayweather nu este în asentiment cu Mike Tyson când vine vorba de YouTuberi. Luna trecut, „Pretty Boy” a scris pe Twitter că „boxul nu e pentru băieței”. La această afirmație a reacționat Jake Paul, fratele lui Logan.

„Nu mă deranjează absolut deloc. Până la urmă are doar 1,60 m, deci el este băiețelul în această conversație. E clar că vrea doar atenție. Are 50 și ceva de ani. Ar trebui să se retragă. Se leagă de noi, cei de pe YouTube, pentru că suntem mai relevanți decât el”, a declarat Jake Paul pentru The Daily Beast.

Floyd Mayweather are 43 de ani și măsoară 1,73 m .

Logan Paul a fost sancționat de YouTube

În urmă cu mai bine de doi ani, viitorul adversar al lui Floyd Mayweather a fost sancționat de YouTube. Logan Paul a șocat mediul online în momentul în care a postat un videoclip cu un om atârnat de un copac, care își pusese capăt zilelor în „Pădurea sinucigașilor” din Japonia.

Paul a editat videoclipul și a inclus reacțiile sale din momentul în care a văzut cadavrul. El a pretins că a realizat acest vlog pentru a preveni sinuciderile. La scurt timp, YouTube a luat măsuri.

„Inimile noastre merg către familia victimei apărute în video. YouTube interzice violența și conținutul sângeros postat într-un mod șocant, senzațional și nerespectuos. Dacă un video este grafic, poate rămâne pe site doar dacă este sprijinit de un conținut educațional sau un documentar informativ, iar în unele cazuri este restricționat pentru anumite vârste. Suntem în parteneriat cu organizații precum, National Suicide Prevention Lifeline, pentru a asigura resurse educaționale care sunt încorporate în Youtube Safety Center”, se arăta într-un comunicat oficial al YouTube, după izbucnirea scandalului.

Ca pedeapsă pentru acțiunile sale, YouTube l-a eliminat pe Logan Paul din programul lucrativ Ads Ads Preffered. De asemenea, i-a șters clipul „The Thinning: New Wold Order”, care era o continuare a filmului din 2016, „The Thinning”.