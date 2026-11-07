Sport

Floyd Mayweather revine în ring la 49 de ani. Se va lupta cu un fost stripper

Catalin Oprea
07.11.2026 | 12:15
Floyd Mayweather revine in ring la 49 de ani Se va lupta cu un fost stripper
ULTIMA ORĂ
Floyd Mayweather / foto: Hepta
​Legendara figură a boxului mondial revine în ring la 49 de ani pentru un duel de acomodare în Thailanda, înaintea potențialului meci împotriva lui Ryan Garcia.
ADVERTISEMENT

​Floyd Mayweather își pregătește o nouă revenire spectaculoasă în ring. În vârstă de 49 de ani, legendarul pugilist american, rămas neînvins în cariera sa profesionistă cu un palmares impecabil de 50-0, a anunțat oficial organizarea unui meci demonstrativ în Thailanda. Evenimentul va avea loc pe 17 decembrie la Bangkok, iar adversarul ales este o figură extrem de controversată din lumea sporturilor de contact: australianul Matty Floyd.

​Cine este Matty Floyd: de la celulă și striptease la lupta cu o legendă

​Povestea adversarului lui Mayweather pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În vârstă de 37 de ani, Matty Floyd este un fost stripper și fost lider al unei bande de motocicliști, care a învățat bazele boxului în timpul petrecut după gratii. Poreclit „The Jedi”, australianul are în prezent un record de 15 victorii și două înfrângeri în meciurile disputate și a încercat în trecut să organizeze o confruntare cu Tommy Fury. Ultimul său meci oficial a avut loc în iunie 2025, când a fost învins de Jack Gregory.

ADVERTISEMENT

​Test de verificare pentru Floyd Mayweather înainte de duelul de gală cu Ryan Garcia din 2027

​Pentru Mayweather, meciul din Asia reprezintă doar o etapă de pregătire înainte de o confruntare cu miză uriașă. Fostul campion mondial cu 15 titluri în palmares a dezvăluit pe rețelele sociale că această luptă este un simplu antrenament oficial: „Este o mică încălzire înainte ca eu și Ryan Garcia să ne confruntăm în februarie 2027”, a scris legendarul boxer pe Instagram.

Mayweather nu a mai fost văzut într-o luptă oficială de la victoria prin KO tehnic împotriva lui Conor McGregor din august 2017, disputând doar confruntări demonstrative de atunci. ​Alegerea Bangkok-ului ca locație pentru această confruntare vine pe fondul căutării unor noi piețe spectacol de către marii boxeri ai lumii.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Mayweather calcă astfel pe urmele conaționalului său Tyson Fury, care în vara acestui an a călătorit tot în Thailanda pentru un meci demonstrativ, necalculat în palmaresul oficial, împotriva polonezului Mariusz Wach. Așadar, în ciuda incertitudinilor din ultimele luni, duelul Mayweather – Matty Floyd din decembrie este confirmat oficial.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digisport.ro
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!
Fanatik
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!
Târnovanu, în locul lui Radu la națională, așa cum a anunțat FANATIK. Lotul...
Fanatik
Târnovanu, în locul lui Radu la națională, așa cum a anunțat FANATIK. Lotul convocat de Gică Hagi. Update
Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și...
Fanatik
Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!