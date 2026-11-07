Floyd Mayweather revine în ring la 49 de ani. Se va lupta cu un fost stripper

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. În vârstă de 49 de ani, legendarul pugilist american, rămas neînvins în cariera sa profesionistă cu un palmares impecabil de 50-0, a anunțat oficial organizarea unui meci demonstrativ în Thailanda. Evenimentul va avea loc pe 17 decembrie la Bangkok, iar adversarul ales este o figură extrem de controversată din lumea sporturilor de contact: australianul Matty Floyd.

​Cine este Matty Floyd: de la celulă și striptease la lupta cu o legendă

​Povestea adversarului lui Mayweather pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În vârstă de 37 de ani, Matty Floyd este un fost stripper și fost lider al unei bande de motocicliști, care a învățat bazele boxului în timpul petrecut după gratii. Poreclit „The Jedi”, australianul are în prezent un record de 15 victorii și două înfrângeri în meciurile disputate și a încercat în trecut să organizeze o confruntare cu Tommy Fury. Ultimul său meci oficial a avut loc în iunie 2025, când a fost învins de Jack Gregory.

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​Test de verificare pentru Floyd Mayweather înainte de duelul de gală cu Ryan Garcia din 2027

Fostul campion mondial cu 15 titluri în palmares a dezvăluit pe rețelele sociale că această luptă este un simplu antrenament oficial: „Este o mică încălzire înainte ca eu și Ryan Garcia să ne confruntăm în februarie 2027”, a scris legendarul boxer pe Instagram.

Mayweather nu a mai fost văzut într-o luptă oficială de la victoria prin KO tehnic împotriva lui Conor McGregor din august 2017, disputând doar confruntări demonstrative de atunci. ​Alegerea Bangkok-ului ca locație pentru această confruntare vine pe fondul căutării unor noi piețe spectacol de către marii boxeri ai lumii.

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Mayweather calcă astfel pe urmele conaționalului său Tyson Fury, care în vara acestui an a călătorit tot în Thailanda pentru un meci demonstrativ, necalculat în palmaresul oficial, împotriva polonezului Mariusz Wach. Așadar, în ciuda incertitudinilor din ultimele luni, duelul Mayweather – Matty Floyd din decembrie este confirmat oficial.