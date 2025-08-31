Floyd „Money” Mayweather, pariuri nebune pe fotbal american! Ce sumă a câștigat marele campion la box. Foto

Sport

Floyd „Money" Mayweather, pariuri nebune pe fotbal american! Ce sumă a câștigat marele campion la box.

Nu degeaba i se spune „Money!” Trag banii la Floyd Mayweather ceva de speriat! Legendarul pugilist a câștigat la pariuri jucând pe fotbal american
Cristian Măciucă
31.08.2025 | 17:20
Floyd Money Mayweather pariuri nebune pe fotbal american Ce suma a castigat marele campion la box Foto
Floyd „Money" Mayweather, pariuri nebune pe fotbal american! Ce sumă a câștigat marele campion la box.

Floyd Mayweather (48 de ani) a dat un tun nou tun financiar. Uriașul campion la box a câștigat la pariuri mizând zeci de mii de dolari pe fotbal american.

Floyd Mayweather a dat lovitura la pariuri! Ce sumă a câștigat pugilistul pe fotbal american

Floyd Mayweather n-a mai boxat la profesioniști din august 2017, când l-a învins prin TKO pe Conor McGregor. Cu toate acestea, americanul n-are timp să se plictisească. Unul dintre hobby-urile preferate ale celui poreclit „Money” sunt pariurile sportive.

Recent, pugilistul în vârstă de 48 de ani a câștigat o sumă frumoasă de bani jucând pe fotbal american. Mayweather s-a lăudat cu biletul său pe contul oficial de Instagram. Meciul ales de Floyd Mayweather a fost cel dintre Alabama Crimson Tide și Florida State.

Inițial, campionul mondial a mizat 30.000 de dolari pe victoria gazdelor la finalul primei jumătăți. Mayweather a pierdut însă banii, deoarece Alabama a fost condusă cu 7-17. Pugilistul nu s-a lăsat păgubaș și a pariat apoi 90.000 de dolari pe victoria lui Florida State.

La final, oaspeții s-au impus cu 31-17, astfel că Floyd Mayweather a ieșit pe plus. A făcut profit de 60.000 de dolari, după ce a pariat în total 120.000 de dolari și a câștigat 180.000.

pariuri mayweather
Biletele lui Floyd „Money” Mayweather. FOTO: Instagram

11 milioane de dolari pierdute la finala Super Bowl

De-a lungul timpului, Floyd „Money” Mayweather a dovedit că este un împătimit al fotbalului american. Chiar dacă acum a pariat pe un meci între două echipe de colegiu, pugilistul a pariat inclusiv la finala Super Bowl.

În 2014, legendarul sportiv american a pierdut o sumă uriașă când a pariat pe Denver Broncos în finala cu Seattle Seahawks. Atunci, Mayweather a riscat aproximativ 11 milioane de dolari pe victoria lui Denver la o diferență de cel puțin opt puncte. Biletul boxerului a fost însă necâștigător, pentru că Seattle Seahawks a câștigat fără drept de apel, scor 43-8.

  • 400 de milioane de dolari este suma la care e estimată averea lui Floyd Mayweather
  • 50-0 este palmaresul lui Mayweather în boxul profesionist
