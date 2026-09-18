ADVERTISEMENT

Manchester City a spulberat-o pe Norwich cu 5-0 în ultima partidă a 16-imilor de finală din Cupa Ligii Angliei, iar două dintre goluri au fost înscrise de Floyd Samba (17 ani), fotbalist aflat la debut. Mijlocașul este fiul fostului fundaș Christopher Samba și este eligibil pentru trei echipe naționale importante.

S-a născut un nou star! Floyd Samba, „dublă” la debut

Enzo Maresca a profitat de meciul cu Norwich pentru a oferi minute unor fotbaliști care au jucat mai puțin în acest start de sezon, iar tehnicianul italian a decis să mizeze pe Floyd Samba, care nu mai jucase la nivel de seniori. Fotbalistul de 17 ani a profitat de oportunitatea primită și a reușit să deschidă scorul în minutul 29, cu o lovitură de cap.

ADVERTISEMENT

Rayan Cherki și Allan Elias au punctat mai apoi pentru City înainte ca Samba să realizeze „dubla” în minutul 54. Tânărul fotbalist a marcat cu o execuție elegantă din careu după o pasă oferită de Ait-Nouri. Scorul final, 5-0, a fost stabilit în ultimul minut al timpului regulamentar, de un alt tânăr fotbalist, Ryan McAidoo (18 ani). City a avansat astfel în optimi, unde o va întâlni pe Brighton, care a obținut calificarea după o contra lui Manchester United.

Cine este Floyd Samba. Tânărul fotbalist poate evolua pentru trei echipe naționale

Floyd Samba s-a născut pe 15 ianuarie 2009 în orașul englez Macclesfield. Acesta este fiul fostului fundaș Christopher Samba, care a evoluat în carieră pentru Blackburn și QPR în Premier League, dar și pentru grupări din Franța, Germania sau Rusia. Mama sa este originară din Germania, iar fratele său, Tyrone (18 ani), evoluează și el pentru .

ADVERTISEMENT

Până în acest moment, Floyd Samba a reprezentat Anglia la nivel U16 și U17, însă acesta este eligibil și pentru naționalele țărilor în care s-au născut părinții săi, Franța și Germania. Postul de bază al tânărului fotbalist, care are 1.83m, este cel de „număr 8”, însă acesta mai poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca mijlocaș defensiv.