„Foarte bun tactic!”. Ștefan Baiaram, lăudat de șefii Craiovei după evoluția cu Egnatia

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Ștefan Baiaram a primit laude din partea conducerii Universității Craiova după prestația din meciul cu Egnatia, din Conference League! Chiar dacă nu a avut o evoluție perfectă, fotbalistul oltenilor l-a impresionat pe Mario Felgueiras printr-un aspect mai puțin vizibil al jocului său. Oficialul din Bănie a explicat la FANATIK SUPERLIGA ce schimbări a observat la Baiaram de când echipa este pregătită de Filipe Coelho și de ce talentul nu mai este suficient la acest nivel.

Mario Felgueiras, impresionat de evoluția tactică a lui Ștefan Baiaram: „A ajutat mult echipa!”

Ștefan Baiaram continuă să fie un jucător important pentru Universitatea Craiova, iar prestația sa din confruntarea cu Egnatia a fost apreciată de Mario Felgueiras. Oficialul oltenilor a analizat evoluția fotbalistului în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a pus accentul pe progresul acestuia în momentele în care echipa nu are posesia mingii.

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Felgueiras consideră că Baiaram începe să înțeleagă tot mai bine cerințele tactice și să contribuie la jocul colectiv inclusiv prin poziționare și implicare în tranziția defensivă. Deși a recunoscut că , oficialul Universității Craiova s-a declarat mulțumit de felul în care acesta a ocupat spațiile și și-a ajutat coechipierii.

„Pentru mine a fost o partidă foarte bună a lui Baiaram, pentru că dezvoltă și el anumite momente ale meciului. El știe că trebuia să treacă la nivelul următor, la partea fără minge, la tranziția defensivă. Dacă ne uităm atenți, el a ajutat mult echipa și se află într-un proces la care la nivel tactic învață mult. Nu a făcut o partidă perfectă, dar a fost bine, a ocupat spațiile cum trebuie și, încet-încet începe să înțeleagă mai multe detalii legate de așezarea pe teren, pentru că doar talent nu e de ajuns”, a declarat Mario Felgueiras, la FANATIK SUPERLIGA.

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Filipe Coelho îl ajută pe Ștefan Baiaram să treacă la nivelul următor

Mario Felgueiras a explicat că nu trebuie judecată exclusiv prin realizările sale ofensive. Pentru conducerea Universității Craiova, contribuția fotbalistului în fazele în care echipa se apără are aceeași importanță. Oficialul a subliniat că Baiaram se află într-un proces de învățare, în care trebuie să acorde tot mai multă atenție poziționării și responsabilităților tactice.

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Un rol important în această evoluție îl are Filipe Coelho. Potrivit lui Felgueiras, de la venirea antrenorului, Baiaram a început să înțeleagă mai bine ceea ce i se cere și să se dezvolte alături de colegii săi: „Pentru noi are aceeași valoare și importanță și ce face el fără minge. Baiaram, de când a venit Filipe, înțelege ce cerem noi, se dezvoltă alături de Coelho și băieți”, a completat Mario Felgueiras, la FANATIK SUPERLIGA.