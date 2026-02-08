„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a prefațat meciul Dinamo – Universitatea Craiova de luni seară, unul extrem de important în economia luptei pentru titlul din SuperLiga în acest sezon.

Sorin Cârțu se așteaptă la o misiune foarte dificilă pentru olteni la meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Oficialul clubului din Bănie a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, pe care îl consideră principalul „motor” al echipei din „Ștefan cel Mare” de la momentul venirii sale în România.

De asemenea, fostul mare fotbalist a catalogat această partidă drept una foarte dificilă pentru Nu în ultimul rând, Cârțu a apreciat că Dinamo și Rapid sunt principalele contracandidate ale Universității Craiova în actuala stagiune în cursa pentru câștigarea campionatului.

„(n.r. Dacă Dinamo – Universitatea Craiova este meciul în care se întâlnesc echipele care practică cel mai bun fotbal din SuperLiga în acest moment) Este așa cum spui și tu, l-am auzit și pe Andrei (n.r. Vochin) cum îl caracteriza pe antrenorul lor (n.r. Zeljko Kopic), care își merită toate epitetele, comparațiile și tot ce vreți să faceți despre el.

E un antrenor foarte bun. Dinamo, dacă e ceea ce e la ora actuală, 75-80 la sută este meritul lui. Dinamo fără Kopic nu știu dacă ar fi fost în situația asta în care este acum. Este unul care simte foarte bine jocul, simte foarte bine jucătorii. Și modul în care își alege jucătorii”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Kopic și Cîrjan sunt cei doi adversari de la Dinamo care l-au pus în alertă pe Sorin Cârțu

Cătălin Cîrjan și-a prelungit oficial contractul cu Dinamo. Căpitan în Ștefan cel Mare, tânărul jucător l-a impresionat pe Sorin Cârțu. Președintele de onoare al Universității Craiova este ferm convins că Zeljko Kopic a contribuit la randamentul bun al jucătorului.

„Iar cel mai bun exemplu este Cîrjan, știți foarte bine cum a plecat de la Rapid și cum este la ora actuală la Dinamo. Foarte greu, foarte greu, ăsta este unul dintre următoarele două, sau poate să fie și mai multe dacă ne întâlnim și în Cupă cu ei, să vedem. Adică sunt meciuri multe. (n.r. Dacă este Dinamo candidată la titlu în acest sezon) Da, da, este, și Dinamo, și Rapid”, a spus Sorin Cârțu

