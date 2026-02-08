Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme

Sorin Cârțu, în gardă înainte de Dinamo - Universitatea Craiova! De cine se teme cel mai mult în lupta pentru titlu
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 12:45
Foarte greu Sorin Cartu a vorbit despre derbyul Dinamo Craiova si despre cei doi adversari de care se teme
EXCLUSIV FANATIK
Analiza lui Sorin Cârțu înainte de Dinamo - Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a prefațat meciul Dinamo – Universitatea Craiova de luni seară, unul extrem de important în economia luptei pentru titlul din SuperLiga în acest sezon.

Sorin Cârțu se așteaptă la o misiune foarte dificilă pentru olteni la meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Oficialul clubului din Bănie a avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, pe care îl consideră principalul „motor” al echipei din „Ștefan cel Mare” de la momentul venirii sale în România.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fostul mare fotbalist a catalogat această partidă drept una foarte dificilă pentru formația pregătită de Filipe Coelho. Nu în ultimul rând, Cârțu a apreciat că Dinamo și Rapid sunt principalele contracandidate ale Universității Craiova în actuala stagiune în cursa pentru câștigarea campionatului.

„(n.r. Dacă Dinamo – Universitatea Craiova este meciul în care se întâlnesc echipele care practică cel mai bun fotbal din SuperLiga în acest moment) Este așa cum spui și tu, l-am auzit și pe Andrei (n.r. Vochin) cum îl caracteriza pe antrenorul lor (n.r. Zeljko Kopic), care își merită toate epitetele, comparațiile și tot ce vreți să faceți despre el.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

E un antrenor foarte bun. Dinamo, dacă e ceea ce e la ora actuală, 75-80 la sută este meritul lui. Dinamo fără Kopic nu știu dacă ar fi fost în situația asta în care este acum. Este unul care simte foarte bine jocul, simte foarte bine jucătorii. Și modul în care își alege jucătorii”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei

Kopic și Cîrjan sunt cei doi adversari de la Dinamo care l-au pus în alertă pe Sorin Cârțu

Cătălin Cîrjan și-a prelungit oficial contractul cu Dinamo. Căpitan în Ștefan cel Mare, tânărul jucător l-a impresionat pe Sorin Cârțu. Președintele de onoare al Universității Craiova este ferm convins că Zeljko Kopic a contribuit la randamentul bun al jucătorului.

„Iar cel mai bun exemplu este Cîrjan, știți foarte bine cum a plecat de la Rapid și cum este la ora actuală la Dinamo. Foarte greu, foarte greu, ăsta este unul dintre următoarele două, sau poate să fie și mai multe dacă ne întâlnim și în Cupă cu ei, să vedem. Adică sunt meciuri multe. (n.r. Dacă este Dinamo candidată la titlu în acest sezon) Da, da, este, și Dinamo, și Rapid”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT

Analiza lui Sorin Cârțu înainte de Dinamo - Universitatea Craiova

Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită...
Fanatik
Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul”. Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie...
Fanatik
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB:...
Fanatik
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!