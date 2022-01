Focar COVID la SCM Râmnicu Vâlcea! Derby-ul cu Rapid va fi amânat: “Toată echipa este în carantină!”

La SCM Râmnicu Vâlcea este un adevărat focar COVID-19. Cinci jucătoare au fost depistate pozitiv la prima testare după revenirea în ţară, după ce au jucat împotriva celor de la Chambray, în EHF European League.

Formaţia vâlceană a cerut amânarea derby-ului cu Rapid din Liga Florilor şi cu Viborg din EHF European League, un meci restanţă care trebuia să se dispute pe data de 30 ianuarie.

Focar COVID la SCM Râmnicu Vâlcea! Meciurile cu Rapid şi Viborg, amânate

FANATIK a luat legătura cu şeful secţiei de handbal de la SCM Râmnicu Vâlcea, Florin Verigeanu, care a spus că a făcut toate demersurile ca următoarele meciuri să fie amânate, mai ales că toată echipa a intrat în carantină:

“Este o situaţie dificilă în care ne aflăm. La revenirea din Franţa, mai multe jucătoare au fost testate pozitiv. Din fericire se simt bine, nu au simptome severe, dar toată echipa a fost carantinată.

“Nu avem cum să jucăm din moment ce toată echipa este carantinată, nu?”

Federaţia ne-a solicitat toate documentele, le-am trimis. Nu avem cum să jucăm din moment ce toată echipa este carantinată, nu? Avem dreptul să amânăm meciul, mai ales că este specificat în regulament acest lucru.

Am făcut adresă şi la EHF în care am solicitat amânarea meciului cu Viborg, care trebuia să se desfăşoare în weekend. Este o perioadă dificilă, cu multe infectări şi, din păcate, nu am scăpat nici noi de asta”, a spus Verigeanu pentru FANATIK.

Care sunt jucătoarele depistate pozitiv

Jucătoarele care au fost depistate pozitiv sunt: Sara Rus, Raluca Dăscălete, Olga Gorșenina, Roberta Stamin și Elena Dache, plus maseorul Andrei Bularga, conform .

Meciul cu Viborg a fost amânat iniţial tot din cauza numărului mare de infectări, de această dată pentru jucătoarele din lotul danezelor. Confruntarea ar fi trebuit să se desfăşoare pe data de 9 ianuarie.

Protocolul FRH nu impune testarea jucătoarelor care au schema completă de vaccinare

Protocolul impus de FRH spune că echipele din Liga Florilor nu trebuie să prezinte înaintea meciurilor teste PCR sau rapide dacă jucătoarele au schema completă de vaccinare. La meciurile din cupele europene, testarea este obligatorie.

Miercuri s-a înregistrat un nou record de infectări de la începutul pandemiei. În România s-au înregistrat 34.255 de cazuri noi, la aproximativ 110.000 de testări efectuate în ultimele 24 de ore.

SCM Râmnicu Vâlcea se află pe locul secund în Liga Naţională, fiind la egalitate de puncte cu CSM Bucureşti. Rapid Bucureşti continuă să conducă ierarhia, cu cinci puncte avans în faţa urmăritoarelor.

