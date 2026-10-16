Sport

“Focar de anti-semitism! O pată pe imaginea țării” Acuze dure provocate de un meci din Liga Europa

Catalin Oprea
16.10.2026 | 07:03
Focar de antisemitism O pata pe imaginea tarii Acuze dure provocate de un meci din Liga Europa
SPECIAL FANATIK
Fanii lui Hapoel sunt recunoscuți pentru coregrafiile lor spectaculoase FOTO X
AZ Alkmaar a învins echipa Hapoel Be'er Sheva, în Liga Europa, dar situația create înaintea ei riscă să provoace un conflict diplomatic, existând deja acuze grave de discriminare
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Meciul dintre olandezii de la AZ Alkmaar și israelienii de la Hapoel Be’er Sheva s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Partid a provocat o dispută politică aprinsă, din cauza faptului că suporterii oaspeților au fost interziși pe stadion.

Olandezii nu i-au primit pe fanii oaspeților la meci

„Triunghiul de decizie” din Alkmaar (format din primarul Anja Schouten, șeful poliției și procurorul public) a hotărât să interzică accesul tuturor suporterilor echipei oaspete în oraș și pe stadion.

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Meciul a fost clasificat drept unul cu „risc geopolitic extrem de ridicat”. Oficialii au motivat măsura prin dorința de a preveni proteste violente pro-Palestina sau ciocniri de stradă, amintind de revoltele severe din Amsterdam din noiembrie 2024, când fanii echipei Maccabi Tel Aviv au fost atacați.

Ministerul de Externe din Israel a protestat oficial și a cerut anularea interdicției, catalogând-o drept o decizie revoltătoare care „îi premiază pe cei care incită la violență”. Oficialii israelieni au adus acuzații grave, afirmând că anumite regiuni din Țările de Jos devin un „hotspot al antisemitismului” unde cetățenii israelieni nu mai sunt în siguranță sau bineveniți.

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Ministerul de Externe israelian a reacționat dur

Acesta a adăugat că interzicerea accesului suporterilor israelieni la meci, alături de boicotul Concursului Eurovision, reprezintă „o altă pată pe imaginea Olandei”. De asemenea, a afirmat că „țara devine din ce în ce mai mult unul dintre principalele focare de antisemitism din lume”.

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Situația de securitate afectează masiv echipele din Israel în competițiile continentale. Dincolo de interdicția de la Alkmaar, următorul meci în deplasare al echipei Hapoel Be’er Sheva (contra celor de la Union Saint-Gilloise din Belgia) a fost deja mutat oficial în Germania, unde se va juca cu porțile complet închise, după ce primarul orașului belgian unde trebuia să aibă loc meciul a refuzat să găzduiască evenimentul din aceleași temeri de securitate.

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Hapoel joacă meciurile de acasă la București

Tot din cauza riscurilor de securitate, meciul cu Beșiktaș nu se va juca în Turcia, fiind luată în calcul mutarea acestuia în Georgia. Hapoel Beer Sheva este nevoită să joace meciurile de acasă din Europa League la București, din cauza războiului.

Meciurile etapei 2 din UEFA Europa League

AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva 2-1 (Koopmeiners 49′, Meerdink 77’/ Forson 55′)

Celje – Omonia Nicosia 1-2 (Montnor 16′, Tankovic 59′ / Coulibaly 84′)

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Lech Poznan – Bayer Leverkusen 0-4 (Schick 29′ 41′, Tillman 32′, Maza 89′)

Olympique Lyon – Crystal Palace 3-2 (Tolisso 8′, Nuamah 45+2′, Sulc 76′ / Pino 50′, Kamada ’81)

Royale Union Saint-Gilloise – Real Sociedad 1-1 (Keita 88′ / Turrientes 46′)

RB Salzburg – AC Milan 0-4 (Cisse 15′ 32′ 49′, Ramos 72′)

Sparta Praga – Lillestrom 1-2 (Alcocer 56′ / Olsen ’90+1)

Torreense – Sunderland 1-2 (Volnei 37′, Ahoka 67′, Sadiki 90+3)

Benfica – Celtic 3-1 (Duran J. 5′ 46′, Bah 23′ / Duran C. 63′)

Bournemouth – Sturm Graz 3-0 (Evanilson 43′, Rayan 76′, Rodriguez 90+2′)

Celta Vigo – Juventus 1-2 (Alvarez 18′ / Woltemade 58′, Muani 90+2′)

Dinamo Zagreb – Anderlecht 1-0 (Beljo 90+5′)

Ferencvaros – Viktoria Plzen 2-1 (Zachariassen 49′ 81′ / Visinsky ’90)

Hoffenheim – Beșiktaș 2-3 (Asllani 68′, Machida 87’/ Murillo 60′, Hyeon-Gyu 72′ 79′)

Jagiellonia – Ararat 3-1 (Jozwiak 13′, Conceicao 38′, Sow 51′ / Banjaqui ’11)

Olympique Marseille – Olympiacos 0-1 (Hezze 42′)

NEC Nijmegen – Levski Sofia 1-1 (Chery 64′ / Reinaldo 35′)

Rennes – OFI Creta 2-1  (Nagida 76′, Ait Boudlal 90′ / Fountas 10′)

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