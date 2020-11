Focar de coronavirus la Dinamo Kiev înaintea meciului cu Barcelona! Tudor Băluţă şi alţi cinci jucători au COVID-19

Mai mulți oameni de la Dinamo Kiev au fost depistați pozitiv la coronavirus. Înainte de meciul cu Barcelona din Liga Campionilor cei de la echipa lui Mircea Lucescu au făcut testele pentru COVID-19 într-un laborator certificat de UEFA.

Mai mulți jucători de la echipa din Ucraina au fost depistați pozitiv. Este vorba despre Giorgi Tsitaishvili, Denys Garmash, Mikkel Duelund, Oleksandr Karavaev, Tudor Băluţă şi Mykola Shaparenko.

Giorgi Tsitaishvili are trei meciuri și 0 goluri în acest sezon pentru echipa din Ucraina. Denys Garmash a bifat 3 jocuri în toate competițiile fără să înscrie. Mikkel Duelund este un mijlocaș de 23 de ani. 12 partide a strâns mijlocașul Oleksandr Karavaev pentru echipa lui Lucescu.

Nici secundul lui Lucescu nu a scăpat de COVID-19

Tudor Băluță are un singur joc pentru Dinamo Kiev în Liga Campionilor împotriva ungurilor când a evoluat numai două minute. Mykola Shaparenko are 22 de ani și este mijlocaș. 12 meciuri și două goluri are pentru Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a comentat debutul lui Tudor Băluță: ”Jucătorul care intră are nevoie de timp pentru a se integra în mecanismul defensiv al echipei. La faza golului, Tudor și-a urmărit adversarul și a scos din offside un alt oponent”

Mai mult de atât, pozitivi sunt și Emil Caras, secundul lui Mircea Lucescu, dar și patru membri ai staff-ului. Toți cei care au fost depistați pozitiv la coronavirus se află în autoizolare.

Barcelona are și ea absenți

Dinamo Kiev va juca miercuri, de la ora 22:00 împotriva celor de la FC Barcelona în cea de-a treia etapă a grupelor Ligii Campionilor. Barcelona nu va putea conta nici ea pe Araujo, Coutinho, Puig, Umtiti și ter Stegen, toți sunt accidentați. Catalanii sunt pe primul loc, cu 6 puncte după victoriile cu Juventus (2-0) și Ferencvaros (5-1).

Dinamo Kiev se află pe locul care duce în Europa League, cu un punct, după o remiză 2-2 cu ungurii și înfrângerea 0-2 cu Juventus. Italienii sunt pe locul secund, cu 3 puncte, iar echipa din Ungaria are un singur punct după două runde.

În Ucraina lui Dinamo Kiev îi merge bine. Echipa românului Mircea Lucescu se află pe primul loc al clasamentului, cu 20 de puncte după 8 runde. Pe locul secund este marea rivală Șahtior (16 puncte), iar pe trei Vorskla (15 puncte). Lucescu putea să ajungă la Beșiktaș, dar a fost refuzat.

