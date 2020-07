Focar de Coronavirus la un centru de tratare a cancerului din Timișoara. Zece persoane sunt infectate

Un nou focar de infecție cu Coronavirus a fost descoperit în vestul țării, de această dată la un centru de tratare a cancerului din Timişoara.

În acest centru sanitar, nu mai puțin de zece persoane, dintre care nouă cadre medicale și un pacient, sunt infectate cu Covid-19.

Depistarea acestui focar a avut loc în ziua de marți, una în care județul Timiș a fost fruntaș la capitolul infecții noi, cu peste 61 de cazuri anunțate de INSP.

Focar de Coronavirus în Timișoara, acolo unde zece persoane de la un centru de tratare a cancerului sunt infectate

În cursul acestei săptămâni, un focar de Coronavirus a apărut pe raza județului Timiș. Acesta a fost depistat la Centrul OncoHelp, unitate unde sunt tratații bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni hematologice.

Aici, zece persoane au fost testate pozitiv cu infecția Covid-19. Aflată într-o stare ceva mai complicată, una dintre persoanele pozitivate, o pacientă, a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, unde se află sub supravegherea medicilor.

Conform Tion.ro, primele contaminări de Covid-19 au apărut la OncoHelp încă de săptămâna trecută. Atunci, prima depistată pozitiv a fost o pacientă.

Ulterior, a fost demarată o anchetă și a fost testat tot personalul de pe acea secție, dar și personalul care a intrat în contact cu cadrele medicale din acel departament.

Acest demers epidemiologic a scos în evidență faptul că șapte infirmiere și două îngrijitoare au fost depistate cu Covid-19. Cele 9 persoane sunt în izolare la domiciliu, pacienta fiind internată la Spitalul ”Victor Babeș”.

Reacția oficială a conducerii unității medicale

Valeriu Borugă, managerul unității medicale din Timișoara, dă asigurări că situația este sub control și toate demersurile legale au fost începute pentru a stopa extinderea focarului.

”S-a depistat un focar Covid în spital, pe care l-am identificat, din fericire, foarte repede. Am luat toate măsurile să-l izolăm și să-l stingem în cel mai scurt timp. Am declanșat o anchetă epidemiologică, am luat absolut toate măsurile pentru a asigura tratamentul pacienților în deplină siguranță.

Este vorba despre șapte infirmiere și două îngrijitoare de curățenie și o pacientă. La momentul actual sunt toate izolate la domiciliu, starea de sănătate este bună, simptomele sunt ușoare, ținem legătura cu doamnele respective.

Pacienta a fost internată imediat la Spitalul Victor Babeș. Pacienta a fost confirmată cu Covid-19 joi după-amiaza. Am realizat testarea personalului și vineri am primit rezultatele. Am luat toate măsurile, pas cu pas, conform metodologiei”, a spus Valeriu Borugă, manager OncoHelp, pentru sursa citată.