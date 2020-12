Focar de COVID cu repetiție. Peste 40 de medici și asistente de la Floreasca au virusul

Focar de COVID-19 cu repetiție la Spitalul de Urgență Floreasca din București unde peste 40 de medici și asistente au fost confirmați cu noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei contaminați susțin că răspândirea ar fi cauzată de echipamentele de protecție slabe calitativ. Conducerea unității medicale neagă toate acuzațiile.

La Floreasca a fost focar de COVID și în luna august atunci când 15 angajați au fost testați pozitiv pentru SARS-CoV-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Peste 40 de cadre medicale au acuzat simptome specifice COVID

Un nou focar de coronavirus afectează Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, cel mai mare spital de urgență din țară. Peste 40 de medici și asistente au primit rezultat pozitiv la testul RT-PCR.

Cadrele medicale de la camera de gardă SMURD a unității medicale s-au infectat cu SARS-COV 2 în doar câteva zile, relatează Știrile TVR.

ADVERTISEMENT

Angajații contaminați susțin că virusul s-a răspândit din cauza echipamentelor de protecţie de slabă calitate, în vreme ce conducerea spitalului neagă toate acuzațiile.

Totul ar fi pornit de la niște măști neconforme şi care nu au protejat suficient, dar pe care erau obligaţi să le refolosească, mai spun medicii și asistentele de la camera de gardă SMURD a spitalului Floreasca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Primeam cinci măști FFP2 pe lună, pe care trebuia să le numerotăm de la 1 la 5. În fiecare tură trebuia să luăm câte o mască, pe care o purtam toate cele 12 ore. Acele măști FFP2 au fost problema infectării în masă – erau ori neconforme, ori cu supape dezlipite. În plus, trebuiau folosite cam de trei ori pe lună. Noi am semnat o notă internă că așa vom face. (…) Superiorii ne-au zis că nu ne-am protejat noi bine, că suntem niște tâmpiți”, a explicat sub protecția anonimatului unul dintre medicii de la Spitalul Floreasca, infectat cu noul coronavirus

În câteva zile, peste 40 de cadre medicale s-au prezentat la camera de gardă cu simptome specifice COVID.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Echipamentele pe care le avem sunt echipamentele pe care le cumpără spitalul. Din momentul în care am început să primim mai mulți pacienți cu COVID, a început să crească și această îmbolnăvire în rândul personalului. Discutăm însă de șase medici angajați și de 18 rezidenți, și de asemenea discutăm de 18 asistenți și doi ambulanțieri. Această îmbolnăvire s-a produs pe parcursul a zece zile”, a spus purtătorul de cuvânt al spitalului, Bogdan Opriță.

La Spitalul Floreasca a fost focar de COVID-19 și în luna august. Atunci o secție de chirurgie a fost închisă, după ce 15 angajați au fost testați pozitiv.