Focar de gripă la un club important din La Liga! Ce se întâmplă înainte de Atletico Madrid – Valencia. „Se răspândește în vestiarul echipei!”

ADVERTISEMENT

Probleme semnificative înaintea meciului Atletico Madrid – Valencia. Gripa a făcut ravagii și amenință tot mai mult sănătatea fotbaliștilor din La Liga. Ce au transmis spaniolii înaintea partidei.

„Super gripa” a ajuns și în fotbalul din Spania. Ce se întâmplă înainte de Atletico Madrid – Valencia

Meciul Atletico Madrid – Valencia este programat sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 15:00. Duelul contează în cadrul etapei cu numărul 16 din La Liga, iar „liliecii” au nevoie mare de puncte, aflându-se în zona inferioară a clasamentului.

ADVERTISEMENT

Doar că situația echipei pregătite de Carlos Corberan, , nu arată tocmai bine, în special din punct de vedere al sănătății jucătorilor săi.

Conform vinerea aceasta, cu puțin peste 24 de ore înainte de meci, Jose Luis Gaya și Luis Rioja nu s-au antrenat din cauza , care se răspândește în vestiarul echipei. La începutul acestei săptămâni, Javi Guerra a trebuit chiar să stea acasă din cauza febrei și a stării generale de rău cauzate de virusul puternic.

ADVERTISEMENT

Spaniolii mai notează și că posibilitatea ca atât Gaya, cât și Rioja să nu poată juca sau să o facă, dar cu o condiție fizică precară, evidențiază amploarea problemelor cauzate de virus la echipă. Valencia are programate, în săptămâna ce urmează, alte două jocuri extrem de importante (unul în Copa del Rey, împotriva lui Sporting Gijón, marți, 16 decembrie și unul în La Liga, contra celor de la Mallorca, vineri, 19 decembrie).

ADVERTISEMENT

„Super gripa” care face ravagii în Europa. Ce este, de fapt, noul virus

Europa are o nouă luptă de dus contra unui virus. „Super gripa”, așa cum a devenit cunoscută, este virusul H3N2, un tip de virus gripal de tip A, ce deja a închis mai multe școli în Marea Britanie.

„Subclasa K” a acestuia este o variantă descoperită abia recent, apărută spre finalul sezonului gripal din emisfera sudică și a început să se răspândească începând cu anul acesta.

ADVERTISEMENT

Specialiștii se așteaptă ca această tulpină, din păcate, să ajungă și în țara noastră. „Ne așteptăm ca în decembrie și în următoarele două luni să avem un număr mai mare de cazuri de gripă. Este vorba de un virus gripal care se transmite foarte ușor”, a declarat cunoscutul medic infecționist, Adrian Marinescu, pentru FANATIK.