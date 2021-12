Video. Cele mai spectaculoase focuri de artificii în noaptea dintre ani. Ce țări au trecut deja în 2022

Trecerea într-un an nou reprezintă un mereu motiv de optimism, mai ales după un an atât de complicat cum s-a dovedit a fi 2021. Perspectiva unui nou început și posibilitatea de a face schimbări care să ne îmbunătățească viața sunt, cu siguranță, unele dintre motivele pentru care mulți dintre noi abia așteaptă să înceapă anul 2022.

De-a lungul timpului, trecerea dintre ani a fost marcată prin petreceri și focuri de artificii. Spectacolele pirotehnice sunt un element central al Revelionului, chiar dacă pandemia a determinat restrângerea acestora în 2020.

Focurile de artificii au o istorie îndelungată, unii istorici susținând că acestea datează din secolul al IX-lea al erei noastre. Alchimiștii chinezi căutau un elixir al vieții eterne, în schimb, au creat praful de pușcă.

La scurt timp, praful de pușcă a devenit o modalitate de a alunga spiritele rele și ghinionul. În timp, pulberea a ajuns și în spațiul european unde, pe lângă aplicațiile militare, a început să fie combinată cu o gamă largă de substanțe pentru a produce noi culori și forme.

În cele din urmă, arta de a face artificii a devenit mai sofisticată și jocurile pirotehnice au devenit o parte importantă a modului în care sărbătorim trecerea într-un nou an.

Ce țări au trecut în noul an înaintea României?

Dat fiind faptul că planeta noastră este o sferă, dar și că activitatea noastră de zi cu zi depinde de fusurile orare stabilite în funcție de meridianul Greenwich, din Londra, intrarea în anul 2022 se face în mod treptat.

Primele zone care au intrat în 2022 sunt Samoa și Insula Crăciunului, urmate apoi de către Noua Zeelandă și Australia. An de an, Sydney este casa unora dintre cele mai frumoase focuri de artificii din lume. Din nefericire pentru australieni, jocurile pirotehnice au avut loc sub auspiciile pandemiei.

Accesul la faimoasele focuri de artificii din portul Sydney a fost limitat celor care și-au făcut rezervări în avans. Măsura a fost impusă în contextul .

Japonia, Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt următoarele țări care intră în noul an. În Tokyo, sunt organizate mai multe focuri de artificii, dar cel mai faimos este cel din parcul Disney. Acest spectacol este forate popular printre niponi, biletele fiind vândute în fiecare an în urma unei loterii.

China este următoarea țară care a intră în noul an și sărbătorește evenimentul cu o serie de focuri de artificii în capitala Beijing, dar și în alte orașe importante. Deși spectacolele pirotehnice plănuite sunt impresionante, cu siguranță cele destinate Anului Nou Chinezesc, de pe 1 februarie 2022, vor fi și mai spectaculoase.

Subcontinentul indian intră la, rândul său, în noul an. Mumbai, cel mai populat oraș al Indiei, fiind gazda unora dintre cele mai impresionante focuri de artificii din lume de-a lungul timpului. Localnicii consideră că cel mai bun loc unde pot fi urmărite artificiile este Marine Drive, o zonă din sud-vestul orașului, cunoscută și sub numele de “Colierul Reginei “.

Focurile de artificii sunt o tradiție cu vechime în Rusia. Moscoviții se adună în diferite zone ale orașului pentru a vedea jocurile pirotehnice, printre acestea numărându-se și piața din apropierea Kremlinului.

România intră în 2022 alături de alte țări din estul și centrul Europei. În funcție de modul în care pandemia și răspândirea variantei Omicron au evoluat, autoritățile din unele orașe au decis limitarea infectărilor.

Printre orașele europene în care autoritățile au decis să nu mai organizeze evenimente publice sau focuri de artificii se numără Atena, Berlin, Munchen sau Frankfurt.

Cine intră după România în 2022?

Printre ultimele orașe europene care intră în 2022 se numără cele din Franța, Regatul Unit și Portugalia. La fel ca în alte zone de pe glob, sărbătorirea noului an se va face în umbra pandemiei de Covid-19. Astfel, primăriile din Londra și Edinburgh au anulat evenimentele publice, iar cea din Paris a confirmat că .

Orașele din Statele Unite ale Americii, Canada și America Latină vor fi printre ultimele care vor intra în noul an. Organizarea focurilor de artificii și a evenimentelor publice va depinde de deciziile autorităților legate de evoluția pandemiei.

În mod oficial, ultimele locuri de pe planetă în care va fi sărbătorită intrarea în noul an sunt insulele Baker și Howland. Totuși, aceste insule nu sunt locuite de către oameni, ceea ce înseamnă că vor fi focuri de artificii acolo.