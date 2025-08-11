Focuri de armă în Botoșani, în miez de noapte. Polițiștii au oprit un transport ilegal de peste Prut

Focuri de armă în miez de noapte, la frontiera de lângă Botoșani. Mai mulți bărbați au fost prinși de oamenii legii în timp de transportau pachete voluminoase din zona dinspre Prut. Nimeni nu a fost rănit în urma intervenției.

Focuri de armă în Botoșani, în miez de noapte

Captura a avut loc în zona localității Dămideni, unde mai multe persoane se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localității. Fiecare dintre aceste persoane transportau câte un pachet de mari dimensiuni. Imediat de cărăușii i-au văzut pe polițiști, au abandonat încărcătura și s-au ascuns în vegetația din zonă.

„Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, a precizat oficialul STPF.

În coletele transportate din Republica Moldova au fost descoperite nu mai puțin de 10.000 de pachete de țigări netimbrate. Valoarea totală a țigărilor ilegale depășește 125.000 de lei. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru contrabandă.

Mii de pachete de țigări, confiscate

La începutul acestui an, oamenii legii au mai făcut o din Republica Moldova în zona Botoșani. Echipajele de polițiști de frontieră au observat, pe direcția localității Horia, mai multe persoane care transportau dinspre malul râului Prut către teritoriul național colete voluminoase.

Inițial, oamenii legii i-au somat pe cărăuși verbal, însă aceștia nu s-au supus, astfel că s-a folosit armamentul din dotare, fiind trase focuri de avertisment în plan vertical. La fel ca în situația anterioară, coletele au fost abandonate pe teritoriul național, iar suspecții s-au ascuns în pădurea din zonă.

La inventarierea bunurilor a reieșit faptul că în colete se aflau 8.000 de pachete de țigări netimbrate în valoare de 100.000 de lei, bunuri ce au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Și în acest caz s-a deschis , fiind continuate cercetările în vederea prinderii celor vinovați și a aplicării măsurilor legale ce se impun.