Focuri de armă în cel mai aglomerat loc din New York: trei persoane au fost rănite. Suspectul, un adolescent de 17 ani. Video

Atac cu focuri de armă în cel mai frecventat loc din New York, cu trei persoane rănite. Un adolescent de 17 ani este suspectul
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 16:29
Focuri de armă în Times Square, New York. Sursa foto: Pixabay, X/Colaj Fanatik

Noaptea trecută, turiștii din Times Square, cel mai aglomerat loc din New York, au auzit focuri de armă. Suspectul a fost prins și este un adolescent în vârstă de 17 ani.

Focuri de armă în New York, într-un loc aglomerat: trei persoane au suferit răni

Sâmbătă noaptea, în Times Square, un tânăr în vârstă de 17 ani a deschis focul. Potrivit autorităților americane, acesta a fost prins. Polițiștii au recuperat și arma suspectului.

Atacul a avut loc în jurul orei 1:20 noaptea, după cum a precizat Poliția din New York. Totul s-a petrecut la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue. Totul ar fi început de la “o dispută verbală între două persoane care a escaladat”, potrivit The Independent.

Tânărul în vârstă de 17 ani a fost arestat la fața locului. Cele trei persoane rănite se află în stare gravă, după cum menționează presa locală. Printre persoanele împușcate se numără și o victimă în vârstă de 65 de ani.

Un tânăr de 19 ani a fost și el rănit în urma împușcăturii. De asemenea, printre victime se numără și o tânără de 18 ani a suferit o rană superficială la gât.

Toate cele trei victime au fost transportate la Spitalul Bellevue. Acum, sunt în stare stabilă, după cum a mai transmis Poliția din New York.

Focurile de armă au provocat panică printre oamenii prezenți în zonă. În imaginile postate pe rețelele de socializare se poate vedea cum aceștia fug în momentul în care a început atacul.

Incidentele cu împușcături, mai puține în ultimele luni

Incidentul a venit la puțin timp după ce comisarul de poliție din New York a anunțat o scădere semnificativă ale incidentelor de acest gen în oraș. În total, în primele șapte luni ale acestui an, au fost înregistrate 412 incidente cu împușcături. În urma acestora au fost 489 de victime.

Cu toate acestea, în “orașul care nu doarme niciodată”, există în continuare provocări atunci când vine vorba despre siguranță publică. Luna trecută, într-o clădire de birouri, patru persoane au fost ucise în urma unui atac armat. Un ofițer de poliție a decedat în urma atacului.

