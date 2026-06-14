Focuri de armă și mașini incendiate în New York! Sărbătoarea lui Knicks s-a transformat într-un adevărat coșmar

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. Victoria obținută cu 94-90 în fața lui San Antonio Spurs, care a închis finala play-off-ului cu scorul de 4-1, i-a scos pe suporterii echipei în stradă. În ciuda bucuriei, atmosfera de pe străzi a dus la haos și la confruntări cu organele de lege.

Haos în New York după victoria lui Knicks în NBA

Așteptarea pentru suporteri a luat sfârșit, iar după o pauză de 53 de ani, precedentul trofeu datând din 1973. Cum bucuria a atins cote înalte, străzile din New York s-au umplut în cel mai scurt timp, iar nimeni nu se aștepta la ceea ce urma să se întâmple.

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Diverse zone ale Manhattanului, în special în jurul Madison Square Garden și în Times Square, au trecut de la distracție la haos. Zecile de mii de suporteri au fost avertizați înainte de partidă să respecte legile, însă euforia victoriei a fost prea mare. În ciuda rugăminților ofițerilor de poliție, fanii au petrecut atât pe mașini, cât și pe stâlpii de iluminat.

Poliția din New York a încercat în zadar să anumite străzi și să creeze culoare de circulație pentru a păstra publicul în siguranță. Mai mult decât atât, acțiunile polițiștilor făceau ca zonele să fie chiar mai greu de controlat, în condițiile în care publicul devenea mai compact. Pe un val de euforie, mai multe grupuri au provocat forțele de ordine, așa cum notează .

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Mașini incendiate și acte de vandalism în New York

Deși ofițerii doreau să îi potolească pe cei mai violenți dintre fani, presa din SUA relatează cum mai multe mașini de poliție au fost vandalizate, iar geamurile unui autovehicul au fost sparte în apropierea Madison Square Garden. În alte cartiere, suporterii nu s-au abținut și s-au urcat pe autobuze școlare, pe schele și chiar pe semafoare. În tot acest timp, poliția se mobiliza și trimitea unități speciale și patrule călare pentru ameliorarea situației.

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În jurul orei 2:00 dimineața, în apropierea străzii 42 și a intersecției Broadway s-au auzit focuri de armă. Mai multe filmări surprinse indică că la acel moment s-au auzit nu mai puțin de șapte împușcături, oamenii fiind ghemuiți de frică. Exploziile cauzate de materiale pirotehnice au continuat pe bulevarde până în momentul în care un astfel de obiect a nimerit plafonul unui camion plin de tineri. Petarda a ricoșat, a rămas prins în structura vehiculului și a detonat puternic după doar câteva clipe. Totodată, un autobuz școlar a fost curprins de flăcări. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

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