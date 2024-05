Folcloristul abandonat de părinți duce o luptă cumplită: ”Este ultima mea șansă”

Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară și de petrecere din zona Aradului își caută, de ani buni, în disperare, părinții. Abandonat de copil mic, Gabriel Stoica a apelat, de curând, la o ultimă variantă pentru a-i putea găsi pe cei care i-au dat viață.

Gabriel Stoica face tot ce poate ca să își cunoască părinții

care, în ultimii ani, a reușit să se impună în peisajul cântăreților de muzică populară din Vestul României, duce, de ceva vreme deja, o luptă grea. El vrea, cu orice preț, să știe cine i-a fost, cu adevărat, mamă și tată.

”Sunt de unul singur, pe planetă. Am tot căutat, ani și ani, și am bătut la porțile instituțiilor pentru a-mi găsi părinții. Nu am reușit, așa că am apelat la ultima variantă. Am făcut testul ADN. Cineva mi-a recomandat o firmă din Germania și am făcut aceste teste.

Mi-am spus că trebuie musai să îmi găsesc originile. Mă zbat, zi de zi, la gândul că trebuie să îmi găsesc părinții. Mereu sunt singur, și de sărbători, și la evenimente. Mă tot gândesc la părinții mei, pe care nu i-am cunoscut și încă nu i-am găsit”, spune Gabriel Stoica, pentru FANATIK.

Culmea, în primă fază, testările ADN par să fi dat și rezultate. Mai exact, atunci când a primit rezultatele, și-a descoperit posibile rude prin mai toată Europa. Dar, nici acum, nu a reușit, totuși, să își găsească părinții pe care îi caută cu disperare de mai bine de două decenii.

”După câteva săptămâni am primit rezultatele. Mi-au spus că au găsit câteva compatibilități de-ale mele. Sunt persoane din Irlanda, din România, din Ungaria, Suedia. Verișori ai tatălui meu, probabil. Dar nu mi-au spus nici de mamă, nici de tată. Am și primit emailuri de la acele persoane și mi-au zis că trebuie să discutăm”, ne-a mai spus cântărețul de muzică populară.

Artistul Gabriel Stoica, abandonat de copil

Visul de a-și îl tot are vine după ce, de copil, el a fost abandonat. A crescut într-o casă de copii, dar, cu toate acestea, și-a urmărit visul e a deveni artist. Iar acum, cum este și cântăreț, dar și angajat la o firmă mare, el mai vrea să își îndeplinească cel mai important obiectiv al vieții sale. Adică să afle cine îi sunt părinții.

”Tot ce vreau este să îmi găsesc rubedeniile, frații, părinții. Voi face orice pentru asta. Trebuie să știu cine sunt, de unde provin. Și trebuie să înțeleg și eu anumite lucruri legate de mine, de originile mele. Așa aș putea fi liniștit”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Gabriel Stoica.

Până atunci însă, el își vede și de muzică. Și, spune el, melodiile pe care le lansează sunt inspirate din viața pe care o are. Cea mai recentă este o piesă de dragoste, Tu ești fericirea mea, o melodie care, speră el, să o dedice viitoarei sale partenere de viață.