Folha atacă Giuleștiul fără frică! Antrenorul CFR Cluj nu se teme că Pancu îi cunoaște echipa: „Nu ne mulțumim cu un egal”

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Astfel, antrenorul Antonio Folha a anunțat că merge în Giulești fără să se mulțumească cu egalul și a menționat că nu se teme în mod special de faptul că Daniel Pancu cunoaște prea bine lotul, din perioada când a antrenat în Gruia.

Antonio Folha nu se mulțumește cu egalul în Giulești și pare optimist că CFR va obține victoria

„Meci dificil, foarte dificil, împotriva unui adversar care va juca acasă, în fața propriilor suporteri. Asta aștept: să câștigăm”, și-a început Folha discursul. „Da, probabil că, având aceste cunoștințe, Pancu va face ceva diferit în pregătirea meciului. Face parte din fotbal, nu putem controla asta. Putem doar să fim pregătiți pentru meci și să facem tot ce putem mai bine.

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Mă aștept la un joc intens, bine organizat. Va fi un meci dificil, intens, rapid, care trebuie să ne ducă la cel mai bun nivel din punct de vedere al organizării. Trebuie să fim atenți la tranziția lor, au jucători foarte buni și rapizi. La asta mă aștept”,

Cu toate că Huja și Kun nu vor face deplasarea în București din cauza unor probleme de sănătate, Folha anunță că nu se mulțumește cu egalul. „Nu cred că nici eu, nici antrenorul Rapidului ne vom mulțumi cu un egal. Acum, nu sunt mulțumit cu un egal.

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Jucătorii mei sunt obișnuiți cu asta. Joacă fotbal și sunt obișnuiți de mulți ani cu o astfel de atmosferă. Ar trebui să fie fericiți cu o asemenea atmosferă. Dacă vine mai multă lume la meci, mai multă lume le poate vedea calitatea”,

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Andrei Fica este convins că CFR Cluj poate învinge în Giulești

La rândul său, Alin Fica crede că CFR Cluj poate învinge în Giulești. În acest sens, Fica e de părere că el și coechipierii săi trebuie doar să respecte indicațiile antrenorului Folha, care știe cum să îl învingă pe Daniel Pancu.

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„Venim după o săptămână excelentă. Am câștigat ambele meciuri la scor categoric și sperăm ca și duminică să obținem victoria, chiar și la un gol diferență. Vrem să mergem în Giulești și să câștigăm. ADN-ul CFR-ului a fost mereu acesta: să joace în cupele europene. Iar noi vrem să luptăm până în ultima secundă pentru a ne îndeplini obiectivul”, a declarat Fica.

Mai mult, Fica nu se sperie de atmosfera din Giulești și crede că un număr mare de fani la stadion este pur și simplu benefic fotbalului românesc. „Datoria noastră este să jucăm la fel cum am făcut-o și în aceste două săptămâni. Îmi propun ca la fiecare meci să joc cât mai bine, să înscriu sau să ofer o pasă decisivă. Este un bonus dacă îmi pot ajuta echipa în acest fel.

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Putem surprinde prin jocul pe care îl practicăm. Dacă respectăm ceea ce ne spune Mister și punem în aplicare indicațiile primite din partea staff-ului, cred că putem face un meci foarte bun și sperăm să ieșim cu capul sus”, a concluzionat Fica.