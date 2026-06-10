Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial

Doar câteva zile ne mai despart de startul ediției cu numărul 23 a Campionatului Mondial. Va fi o competiție inedită, deoarece FIFA a luat decizia ca începând cu turneul final din 2026 să mărească numărul de echipe participante.
Între 11 iunie și 19 iulie, iubitorii fotbalului sunt conectați la cel mai important eveniment: Campionatul Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic. În premieră, turneul final va fi găzduit de trei națiuni și va fi pentru prima dată când vor participa 48 de echipe, față de 32 câte au fost la ultimele șapte ediții.
Ideea extinderii turneului final mondial a fost sugerată încă din 2013 de președintele UEFA de atunci, Michel Platini, și a fost preluată trei ani mai târziu de actualul conducător al FIFA, Gianni Infantino.
Deși s-au vehiculat mai multe formate pentru ediția din 2026 a Campionatului Mondial, în cele din urmă FIFA s-a oprit la varianta cu 48 de echipe care au fost împărțite în 12 grupe de câte patru.
Tocmai această mărire a numărului de participante a făcut ca faza grupelor să propună foarte puține jocuri cu adevărat tari, majoritatea favoritelor urmând să aibă parte de adversari lejeri în prima parte.
Iată cum arată componența grupelor la turneul final din acest an, cu mențiunea că jocurile din această fază se vor desfășura în perioada 11-27 iunie:
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Formațiile clasate pe primele două poziții în fiecare grupă, plus cele mai bune opt echipe de pe locul 3, se vor califica pentru faza 16-imilor de finală. Dacă două sau mai multe echipe au același număr de puncte la finalul grupelor, FIFA aplică următoarele criterii de departajare, în această ordine:
Odată cu intrarea în 16-imile de finală se va intra în sistem eliminatoriu. Astfel, la finalul jocului una dintre echipe va merge mai departe, indiferent dacă o va face în 90 de minute, în prelungiri sau la loviturile de departajare.
Datele de disputare ale jocurilor eliminatorii sunt următoarele:
Forul mondial și-a dorit creșterea numărul de echipe la Cupa Mondială pentru a permite și unor țări cu fotbal mai puțin dezvoltat să participe la marele eveniment. Iar acest lucru s-a și întâmplat, nu mai puțin de patru reprezentative, Capul Verde, Curacao, Iordania și Uzbekistan, urmând să evolueze în premieră.
Însă, hotărârea FIFA nu a fost primită cu prea mult entuziasm în țările dezvoltate. Și asta deoarece calendarul competițional este acum mult mai încărcat, turneul final va dura mai mult, iar fotbaliștii vor fi nevoiți să joace meciuri în plus.
La scurt timp după ce FIFA a anunțat creșterea la 48 a numărului de participante la Campionatul Mondial din 2026 au apărut și primele reacții negative. Contestatarii au susținut că este o creștere inacceptabilă a numărului de meciuri și că această extindere ar dilua calitatea competiției.
Mai mult, cei care s-au opus acestei revoluții au atras atenția asupra faptului că decizia a fost determinată de factori care nu au nicio legătură cu partea sportivă. Mai exact, l-au acuzat pe Gianni Infantino că a promis mai multe locuri la Cupa Mondială în schimbul unor voturi care să-i ofere un nou mandat în fruntea FIFA.
Principalii beneficiari ai acestei schimbări vor fi suporterii, care vor putea vedea 104 partide, față de 64 câte au fost la edițiile precedente. De asemenea, echipele mici au și ele acum șansa de a fi prezente la Campionatul Mondial.