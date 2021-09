Formația 5GANG se desparte. Când urcă pentru ultima oară împreună, pe scenă

Cântărețul a anunțat cu părere de rău că trupa înființată în urmă cu 4 ani își va încheia în curând colaborarea. Cei cinci au luat decizia de a merge pe drumuri separate în ceea ce privește cariera muzicală.

Trupa va urca pe scenă pentru ultima oară chiar luna aceasta, pe 19 septembrie. Ei vor susține un concert la Romexpo, mărturisindu-le fanilor că nu au nevoie de premii sau de trofee.

Selly este conștient că a avut parte de o perioadă minunată alături de amicii săi, timp de 4 ani reușind să fie în topurile muzicale cu toate piesele pe care le-au scos pe piață.

Selly, anunț surpriză despre trupa 5GANG. Cei cinci tineri au ales să încheie colaborarea

„A fost cel mai frumos proiect, însă toate au un început și un sfârșit. Acum e momentul să mergem mai departe și să ne ducem activitatea la următorul nivel. Ne vedem la ULTIMUL CONCERT, Romexpo, DUMINICA ASTA!

Vă mulțumim enorm pentru toată susținerea! Nu avem nevoie de premii și de trofee – atâta timp cât vă avem pe voi aproape, deja am câștigat totul.

Cât despre noi, rămânem prieteni, rămânem aproape și cu siguranță vom mai face lucruri”, a scris Selly pe pagina sa de , alături de o poză cu ceilalți membrii ai formației.

Vloggerul a mai subliniat faptul că ultimul proiect pe care-l au împreună este filmul „Tabăra de vară”, producție care va fi lansată pe data de 27 decembrie 2021. Ei au mai scos un film și în 2019, intitulat „5GANG: Un altfel de Crăciun”.

Cum a început proiectul 5GANG. Se întâmpla în anul 2017

„Am început proiectul ăsta acum aproape 4 ani de zile, cu o piesă înregistrată, la propriu, în șifonier. Nu ne-am propus niciodată să ne luăm în serios ca artiști, însă tinerilor le-au plăcut piesele noastre atât de mult încât ele au fost toate pe locul 1 în trending.

Am început treaba asta din pasiune și din prietenie și nu vrem să forțăm lucrurile mai mult decât este cazul. De aproape 4 ani am muncit împreună și, pe lângă că am doborât niște recorduri, am rămas cu amintiri care ne vor însoți toată viața”, a spus Selly, scrie .

În plus, din Craiova își amintește cu drag de momentele în care mergea la filmările videoclipurilor sau concerte, unul dintre cele mai mari fiind la Arenele Romane, unde au avut de susținut în aceeași zi două spectacole.

„Am făcut cel mai rapid sold out din istoria Arenelor Romane și am susținut 2 concerte în aceeași zi, fiindcă s-au vândut 10.000 bilete, iar capacitatea Arenelor era de doar 5.000 de persoane.

Nu o să uit niciodată turneul prin țară, toată distracția din dubă, de pe drum și entuziasmul vostru atunci când ne vedeați. Apoi, la 2 ani de când am început proiectul, am lansat un film.

Nu aveam cele mai mari așteptări, fiindcă eram toți începători, iar filmul a avut un buget de doar 300.000 euro, devenind rapid cel mai vizionat film românesc din ultimii 24 de ani.

Am depășit efectiv orice alt film românesc din 1995, am depășit orice film românesc lansat în timpul vieții mele. Acum, trăim din nou momentele frumoase din 2019”, a completat Selly, mai arată sursa citată.

În încheiere, tânărul a mărturisit că și-ar dori ca toți fanii formației să fie prezenți la concertul de rămas bun din data de 19 septembrie 2021, de la Romexpo.