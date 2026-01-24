Formația de play-off riscă să își piardă un jucător cheie în perioada de mercato. Are clauză de 100.000 de euro

ADVERTISEMENT

Campania de transferuri este departe de a se fi încheiat. Dar, deși până în 9 februarie sunt mai bine de două săptămâni, la UTA balanța veniți – plecați pare stabilă. „Asta dacă nu ne mai pleacă vreun jucător”, a spus Adi Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”. Jucătorul vizat are o clauză de 100.000 de euro și este printre cei mai importanți din lot: Alin Roman.

UTA, planuri în cazul în care îl pierde pe Alin Roman: „Dacă se întâmplă, trebuie să mutăm repede”. Ce spune jucătorul

Alin Roman (31 de ani) este de departe vedeta arădenilor. Cu 5 goluri și 10 pase decisive, Roman a contribuit la mai mult de jumătate din reușitele roș-albilor din Superliga, 15 dintr-un total de 29. Iar discursul său de după victoria de la Slobozia, din runda trecută, a lăsat loc de interpretări.

„Am o clauză destul de mică, nu se știe de ea. Să vedem ce imbold ne dă și conducerea, pentru că mai avem nevoie și din partea lor. Așa că nu pot să spun că plec sau că rămân”, au fost cuvintele misterioase ale conducătorului de joc de la UTA, vizând cel mai probabil o majorare salarială.

Clauza de reziliere a MVP-ului din formația lui Mihalcea: 100.000 de euro, o sumă bunicică pentru UTA, dar infimă pentru „granzii” campionatului. Iar antrenorul știe prea bine acest lucru.

„Dacă n-ar mai pleca nici un jucător, campania noastră de achiziții ar fi închisă. Au apărut însă oferte, pentru că mulți dintre ei și-au ridicat nivelul. Unii au și sume de transfer, iar drumul despărțirii e mult mai simplu. Eu nu particip la discuții, nici nu vreau. Mă concentrez pe pregătirea meciurilor. Mi-ar plăcea să nu se întâmple, să nu pierd vreun jucător de bază, dar dacă se întâmplă, trebuie să mutăm repede, să aducem altul în loc”, a declarat Mihalcea cu privire la posibilitatea de a-și pierde vreunul dintre jucători, .

Mark Țuțu are și el planuri de viitor: „Vreau să rămân la UTA, dar țintesc sus”

Roman nu este singurul jucător cu oferte din lotul vesticilor. Majorității jucătorilor formației din Arad le-a crescut cota de la începutul actualei stagiuni. Printre ei este Mark Țuțu (22 de ani), unul dintre jucătorii under ai arădenilor, împrumutat de la Ceahlăul Piatra Neamț.

„Îmi doresc să rămân la UTA, îmi place acest club, dar în același timp țintesc la cel mai înalt nivel. Până atunci, ne concentrăm, luăm fiecare meci în parte și încercăm să-l câștigăm. Așa va fi și cu Rapid. Va fi interesant duelul meu cu Petrila, este un jucător cu calități importante”, a menționat fundașul dreapta al arădenilor.

Unde îl vede Mihalcea pe Moruțan, după transferul la Rapid?

Proaspăt transferat de UTA, mijlocașul , dar este implicat în disputa de luni seara. „Luka mi-a dat multe informații despre jocul Rapidului, știu la ce să mă aștept. Dacă va juca Moruțan? Nu știu dacă vor schimba echipa doar pentru că au făcut acest transfer. Moruțan este inter, poate juca și în 4-2-3-1 în spatele vârfului de atac și în 4-3-3”, a precizat Mihalcea, detaliind faptul că nu l-a învins încă pe Costel Gâlcă din postura de antrenor. „Poate a venit momentul”, a conchis antrenorul formației de pe Mureș.