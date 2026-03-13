Sport

Formula 1, decizie de ultimă oră! Două curse ar urma să fie anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Conducătorii Formulei 1 ar fi decis ca etapele din Bahrain și Arabia Saudită să fie anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Când ar urma să sosească anunțul oficial.
Bogdan Mariș
13.03.2026 | 15:57
Formula 1 decizie de ultima ora Doua curse ar urma sa fie anulate din cauza razboiului din Orientul Mijlociu
ULTIMA ORĂ
Etapele de Formula 1 din Bahrain și Arabia Saudită ar urma să fie anulate. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Formula 1 ar fi decis să anuleze cele două curse programate în aprilie în Arabia Saudită și Bahrain, din cauza războiului din Iran. Nu există planuri cu privire la înlocuirea celor două evenimente, așadar ar urma să existe o pauză de peste o lună între Marele Premiu al Japoniei, programat la finalul lunii martie, și Marele Premiu de la Miami, care va avea loc pe 3 mai.

Formula 1 ar urma să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită

Conflictul pornit de atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului are un impact major asupra lumii sportului. Ultima disciplină afectată este Formula 1, deoarece conducătorii ar fi decis să anuleze cele două curse programate în aprilie în Asia, Marele Premiu al Bahrainului și Marele Premiu al Arabiei Saudite.

ADVERTISEMENT

Conform crash.net, decizia oficială cu privire la anularea celor două curse ar urma să fie făcută în acest weekend, când oficialii sunt prezenți la Shanghai, unde are loc Marele Premiu al Chinei. Odată cu anularea celor două curse, sezonul 2026 va rămâne cu doar 22 de etape din 24. Noua stagiune a debutat la începutul lunii martie, cu Marele Premiu al Australiei, câștigat de britanicul George Russell.

Care a fost ultimul sezon de Formula 1 cu doar 22 de etape

Sezonul 2023 din Formula 1 a fost cel mai recent în care au existat doar 22 de etape. În 2024 a revenit Marele Premiu al Chinei, după o absență de patru sezoane cauzată de pandemia de COVID-19, dar și Marele Premiu din Emilia-Romagna, care nu fusese organizat în 2023 din cauza inundațiilor din zonă.

ADVERTISEMENT
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc...
Digi24.ro
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia

Sezoanele 2024 și 2025 au fost primele care au avut 24 de etape, un record din acest punct de vedere. Cât despre cele două evenimente din Asia care ar urma să se anuleze din cauza conflictului din Iran, Marele Premiu al Bahrainului a debutat în 2004 și s-ar fi aflat la a 22-a ediție, în timp ce Marele Premiu al Arabiei Saudite a avut prima ediție în 2021.

Digisport.ro
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
ADVERTISEMENT
Surprinzător! Adrian Mititelu știe cum se vor înțelege Gigi Becali și Mirel Rădoi...
Fanatik
Surprinzător! Adrian Mititelu știe cum se vor înțelege Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB: „S-ar putea să asistăm la asta”
Costel Gâlcă face apel la jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Să...
Fanatik
Costel Gâlcă face apel la jucătorii Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Să intre în istoria clubului”
„Fenomenul” Ronaldo a ales! Care este cel mai bun prim 11 din istoria...
Fanatik
„Fenomenul” Ronaldo a ales! Care este cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mai bun decât Hagi și Dobrin? Verdict fără dubii: 'Avea ceva ce nu...
iamsport.ro
Mai bun decât Hagi și Dobrin? Verdict fără dubii: 'Avea ceva ce nu a avut nimeni. Un fel de Jim Morrison'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!