Formula 1, decizie de ultimă oră! Două curse ar urma să fie anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

ADVERTISEMENT

Formula 1 ar fi decis să anuleze cele două curse programate în aprilie în Arabia Saudită și Bahrain, din cauza războiului din Iran. Nu există planuri cu privire la înlocuirea celor două evenimente, așadar ar urma să existe o pauză de peste o lună între Marele Premiu al Japoniei, programat la finalul lunii martie, și Marele Premiu de la Miami, care va avea loc pe 3 mai.

Formula 1 ar urma să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită

Conflictul pornit de atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului are un impact major asupra lumii sportului. Ultima disciplină afectată este Formula 1, deoarece conducătorii ar fi decis să anuleze cele două curse programate în aprilie în Asia, Marele Premiu al Bahrainului și Marele Premiu al Arabiei Saudite.

ADVERTISEMENT

Conform , decizia oficială cu privire la anularea celor două curse ar urma să fie făcută în acest weekend, când oficialii sunt prezenți la Shanghai, unde are loc . Odată cu anularea celor două curse, sezonul 2026 va rămâne cu doar 22 de etape din 24. Noua stagiune a debutat la începutul lunii martie, cu .

Care a fost ultimul sezon de Formula 1 cu doar 22 de etape

Sezonul 2023 din Formula 1 a fost cel mai recent în care au existat doar 22 de etape. În 2024 a revenit Marele Premiu al Chinei, după o absență de patru sezoane cauzată de pandemia de COVID-19, dar și Marele Premiu din Emilia-Romagna, care nu fusese organizat în 2023 din cauza inundațiilor din zonă.

ADVERTISEMENT

Sezoanele 2024 și 2025 au fost primele care au avut 24 de etape, un record din acest punct de vedere. Cât despre cele două evenimente din Asia care ar urma să se anuleze din cauza conflictului din Iran, Marele Premiu al Bahrainului a debutat în 2004 și s-ar fi aflat la a 22-a ediție, în timp ce Marele Premiu al Arabiei Saudite a avut prima ediție în 2021.