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Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului 2026. Tot ce trebuie să știi despre cursa mutată de la Sakhir la Sepang

Marele Premiu al Bahrainului 2026: programul complet al etapei de Formula 1 de la Sepang, ora cursei de duminică și unde se vede la TV în România. Toate detaliile.
Traian Terzian
02.10.2026 | 12:06
Formula 1 Marele Premiu al Bahrainului 2026 Tot ce trebuie sa stii despre cursa mutata de la Sakhir la Sepang
SPECIAL FANATIK
Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului se va desfășura la Sepang (Malaysia). Sursă foto: colaj Fanatik
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Formula 1 ajunge la Sepang pentru etapa a 16-a a sezonului 2026, una extrem de importantă în lupta la titlu. Marele Premiu al Bahrainului a fost mutat de la Sakhir din cauza situației politice din Iran și se va desfășura în Malaysia.

Condiții dure la Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului 2026

Războiul din Iran a dus la această schimbare, însă Bahrainul a păstrat drepturile în ceea ce privește biletele și va lua toate încasările. Circuitul de la Sepang va găzdui astfel prima cursă de Formula 1 după o pauză de nouă ani.

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Traseul din Malaysia este unul complicat, cu viraje strânse și două linii drepte între care se intercalează un ac de păr, și vine în ajutorul piloților buni, dar care nu au monoposturi ce dezvoltă viteze extraordinare.

De asemenea, vremea nu poate fi prognozată cu foarte mare precizie în acea parte de lume, ploile tropicale apărând de multe ori pe neașteptate. Totuși, se așteaptă ca ploaia să-și facă apariție în toate cele trei zile ale ”Bahrain Grand Prix in Malaysia”.

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Programul Marelui Premiu al Bahrainului 2026

Prima ședință de antrenamente de la Sepang a avut deja loc în dimineața zilei de vineri, 2 octombrie, iar Max Verstappen a fost cel mai rapid. Pilotul de la Red Bull i-a devansat pe George Russell (Mercedes), câștigătorul de săptămâna trecută de la Baku, și pe coechipierul său Isack Hadjar.

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Cea de-a doua sesiune se desfășoară în aceste momente, în timp ce ultima ședință de antrenamente este programată sâmbătă dimineață, 3 octombrie, de la ora 07:30. Tot sâmbătă, de la ora 11:00, vor avea loc calificările, iar cursa va fi duminică, 4 octombrie, de la ora 09:45.

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Unde se vede la TV Marele Premiu al Bahrainului

În România, drepturile de televizare ale Formulei 1 aparțin Antena Group. Sesiunile de antrenamente se văd LIVE pe platforma AntenaPLAY. Calificările sunt în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, tot acolo urmând să fie transmisă și cursa.

Circuitul de la Sepang: date tehnice

În anul 1999, Sepang a fost pentru prima dată gazda unei curse de Formula 1. Traseul are o lungime de 5,543 kilometri, iar piloții trebuie să parcurgă 56 de tururi. Recordul pistei este deținut din 2017 de Sebastian Vettel (1:34.080).

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Circuitul a fost proiectat de designerul german Hermann Tilke, care ulterior avea să fie implicat în crearea traseelor de la Shanghai, Sakhir, Istanbul, Marina Bay și Yas Marina.

Clasamentul piloților (după MP al Azerbaidjanului)

Înaintea Marelui Premiu al Bahrainului de la Sepang, italianul Kimi Antonelli este în continuare lider în ierarhia piloților. Tânărul de la Mercedes are un avantaj important în fața coechipierului său George Russell, care se pregătește de nuntă, și a lui Lewis Hamilton (Ferrari).

  • 1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puncte
  • 2. George Russell (Mercedes) – 236
  • 3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 199
  • 4. Lando Norris (McLaren) – 186
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) – 179
  • 6. Max Verstappen (Red Bull) – 163
  • 7. Oscar Piastri (McLaren) – 120
  • 8. Isack Hadjar (Red Bull) – 86
  • 9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 59
  • 10. Pierre Gasly (Alpine) – 41
  • 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 37
  • 12. Franco Colapinto (Alpine) – 27
  • 13. Oliver Bearman (Haas) – 20
  • 14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10
  • 15. Nico Hulkenberg (Audi) – 7
  • 16. Esteban Ocon (Haas) – 7
  • 17. Carlos Sainz (Williams) – 7
  • 18. Alexander Albon (Williams) – 5
  • 19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3
  • 20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1
  • 21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0
  • 22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0
  • 23. Sergio Perez (Cadillac) – 0

Clasamentul constructorilor (după MP al Azerbaidjanului)

În ceea ce privește ierarhia constructorilor, Mercedes domină autoritar, fiind urmată de Ferrari și McLaren.

  • 1. Mercedes – 538 puncte
  • 2. Ferrari – 378
  • 3. McLaren – 306
  • 4. Red Bull – 263
  • 5. Racing Bulls – 83
  • 6. Alpine – 68
  • 7. Haas -27
  • 8. Audi – 17
  • 9. Williams -12
  • 10. Aston Martin – 3
  • 11. Cadillac – 0
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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