Formula 1, Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris, cel mai rapid la capătul primelor antrenamente

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Caravana Formulei 1 ajunge din nou în Brazilia, pe tărâmul „Magicianului” Ayrton Senna. Pentru Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, va fi o etapă cu totul specială, deoarece va concura acasă la idolul său, pentru prima dată din postura de campion mondial. În acest weekend, , „Săgețile Argintii” pot cuceri titlul la constructori.

Fostul campion mondial a setat referința din prima sesiune de antrenamente, la 1:11.717. Pe locul al doilea, la o diferență de numai 82 de miimi, s-a clasat noul campion al Formulei 1, Kimi Antonelli.

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Max Verstappen a încheiat al treilea primele antrenamente oficiale, iar Lewis Hamilton și George Russell au completat top 5. Cel mai rapid pilot dintre cei tineri, de teste, a fost italianul Gabriele Mini, de la Alpine, care a încheiat pe șapte.

FP1 CLASSIFICATION The full rundown from first practice 👇 #F1 #BrazilGP https://t.co/cTb7ekpav4 — Formula 1 (@F1)

Șeful echipei Racing Bulls va rămâne în funcție până în 2031

Alan Permane, șeful echipei Racing Bulls, și-a prelungit contractul cu formația din Faenza. El va rămâne în această funcție, de team principal, până în 2031.

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Alan Permane extends his role as Team Principal and Co-CEO Sporting of @visacashapprb, until 2031 #F1 https://t.co/6XeGJpHYPo — Formula 1 (@F1)

Mercedes, la un pas de titlul constructorilor

Echipa germano-britanică are o misiune ușoară în weekendul brazilian. Ambii piloți trebuie să strângă împreună mai mult de 3 puncte față de cei ai echipei Ferrari, pentru a fi siguri de titlul constructorilor.

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The Constructors’ Championship could be decided this weekend 👀 Mercedes’ mission in Sao Paulo 👇 #F1 #BrazilGP https://t.co/lGrDEjPoGA — Formula 1 (@F1)

Charles Leclerc a lipsit joi de la conferința de presă

Așa cum au scris și cei de la , Charles Leclerc a ales să lipsească de la conferința de presă disputată joi, 5 noiembrie, la São Paulo. Motivul este dat de nașterea primului său copil, o fetiță pe nume Bianca.

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Pilotul formației din Maranello va absenta și din monopost de la prima sesiune de antrenamente. Locul său va fi luat de suedezul Dino Beganovic, pilot al Academiei Ferrari aflat pe poziția a cincea în Formula 2.

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Formula 1, Marele Premiu al orașului São Paulo, din Brazilia. Antonelli vrea să încheie sezonul cu victorii pe linie!

Chiar dacă a cucerit matematic titlul la piloți, Kimi Antonelli va căuta să obțină punctajul maxim din ultimele patru etape rămase. Tânărul italian vrea să-i încânte pe fanii brazilieni cu un pilotaj legendar, în stil Ayrton Senna.

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Nouă victorii a înregistrat Antonelli până acum, iar cea de-a zecea ar putea veni în Brazilia. Însă, circuitul Interlagos este și pe placul rivalilor săi. Lewis Hamilton țintește un nou triumf în Formula 1, după ce i-a scăpat cel din Mexic.

De asemenea, Max Verstappen se simte ca acasă la Interlagos. Olandezul are trei victorii în palmares pe acest traseu, fiind la egalitate cu Hamilton. Cursele memorabile făcute aici pe ploaie îi oferă un avantaj considerabil pilotului de la Red Bull Racing, mai ales că sunt anunțate ploi în weekend.

Și George Russell poate avea o șansă la primul loc duminică, 8 noiembrie. Pentru britanic, acest loc este unul de referință, care-i trezește numai amintiri plăcute, pentru că a obținut prima sa victorie din carieră aici, în 2022.

În acest weekend, se va produce o schimbare notabilă la Haas. , iar în locul său va pilota brazilianul Rafael Câmara, liderul clasamentului general din Formula 2.

Cum arată clasamentul general, după 19 runde

După ce titlul piloților a fost adjudecat, rămâne deschisă lupta pentru poziția secundă. Max Verstappen a urcat pe doi, grație victoriei din Mexic, însă la o diferență foarte mică de puncte se află Lewis Hamilton. Nu trebuie excluși din această luptă nici George Russell și nici Charles Leclerc.

Kimi Antonelli locks in the Drivers’ Championship on 380 points! 🔐 Here is how the Standings look after the Mexico City Grand Prix 📈 #F1 #MexicoGP https://t.co/0BoNQkG9qP — Formula 1 (@F1)

Programul Marelui Premiu al Braziliei

Vineri, 6 noiembrie

antrenamente, sesiunea 1: 17:30 – 18:30

antrenamente, sesiunea 2: 21:00 – 22:00

Sâmbătă, 7 noiembrie

antrenamente, sesiunea 3: 16:30 – 17:30

calificări: 20:00 – 21:00

Duminică, 8 noiembrie

cursa: 19:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente pot fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.