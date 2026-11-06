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Formula 1, Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris, cel mai rapid la capătul primelor antrenamente

Ciprian Necula
06.11.2026 | 18:46
Formula 1 Marele Premiu al Braziliei Lando Norris cel mai rapid la capatul primelor antrenamente
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Formula 1, Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris a stabilit cel mai bun timp din primele antrenamente. Foto: Hepta
Etapa cu numărul 20 din sezonul 2026 al Formulei 1 se va disputa în weekendul 6-8 noiembrie, în Brazilia, la São Paulo. Circuitul Interlagos va găzdui această întrecere.
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Caravana Formulei 1 ajunge din nou în Brazilia, pe tărâmul „Magicianului” Ayrton Senna. Pentru Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, va fi o etapă cu totul specială, deoarece va concura acasă la idolul său, pentru prima dată din postura de campion mondial. În acest weekend, în care va fi comemorat legendarul Alan Jones, „Săgețile Argintii” pot cuceri titlul la constructori.

Update. Lando Norris, cel mai rapid la capătul primelor antrenamente

Fostul campion mondial a setat referința din prima sesiune de antrenamente, la 1:11.717. Pe locul al doilea, la o diferență de numai 82 de miimi, s-a clasat noul campion al Formulei 1, Kimi Antonelli.

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Max Verstappen a încheiat al treilea primele antrenamente oficiale, iar Lewis Hamilton și George Russell au completat top 5. Cel mai rapid pilot dintre cei tineri, de teste, a fost italianul Gabriele Mini, de la Alpine, care a încheiat pe șapte.

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Mercedes, la un pas de titlul constructorilor

Echipa germano-britanică are o misiune ușoară în weekendul brazilian. Ambii piloți trebuie să strângă împreună mai mult de 3 puncte față de cei ai echipei Ferrari, pentru a fi siguri de titlul constructorilor.

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Charles Leclerc a lipsit joi de la conferința de presă

Așa cum au scris și cei de la Motorsport, Charles Leclerc a ales să lipsească de la conferința de presă disputată joi, 5 noiembrie, la São Paulo. Motivul este dat de nașterea primului său copil, o fetiță pe nume Bianca.

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Pilotul formației din Maranello va absenta și din monopost de la prima sesiune de antrenamente. Locul său va fi luat de suedezul Dino Beganovic, pilot al Academiei Ferrari aflat pe poziția a cincea în Formula 2.

Formula 1, Marele Premiu al orașului São Paulo, din Brazilia. Antonelli vrea să încheie sezonul cu victorii pe linie!

Chiar dacă a cucerit matematic titlul la piloți, Kimi Antonelli va căuta să obțină punctajul maxim din ultimele patru etape rămase. Tânărul italian vrea să-i încânte pe fanii brazilieni cu un pilotaj legendar, în stil Ayrton Senna.

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Nouă victorii a înregistrat Antonelli până acum, iar cea de-a zecea ar putea veni în Brazilia. Însă, circuitul Interlagos este și pe placul rivalilor săi. Lewis Hamilton țintește un nou triumf în Formula 1, după ce i-a scăpat cel din Mexic.

De asemenea, Max Verstappen se simte ca acasă la Interlagos. Olandezul are trei victorii în palmares pe acest traseu, fiind la egalitate cu Hamilton. Cursele memorabile făcute aici pe ploaie îi oferă un avantaj considerabil pilotului de la Red Bull Racing, mai ales că sunt anunțate ploi în weekend.

Și George Russell poate avea o șansă la primul loc duminică, 8 noiembrie. Pentru britanic, acest loc este unul de referință, care-i trezește numai amintiri plăcute, pentru că a obținut prima sa victorie din carieră aici, în 2022.

În acest weekend, se va produce o schimbare notabilă la Haas. Esteban Ocon a fost dat afară de la echipa americană, iar în locul său va pilota brazilianul Rafael Câmara, liderul clasamentului general din Formula 2.

Cum arată clasamentul general, după 19 runde

După ce titlul piloților a fost adjudecat, rămâne deschisă lupta pentru poziția secundă. Max Verstappen a urcat pe doi, grație victoriei din Mexic, însă la o diferență foarte mică de puncte se află Lewis Hamilton. Nu trebuie excluși din această luptă nici George Russell și nici Charles Leclerc.

Programul Marelui Premiu al Braziliei

Vineri, 6 noiembrie

  • antrenamente, sesiunea 1: 17:30 – 18:30
  • antrenamente, sesiunea 2: 21:00 – 22:00

Sâmbătă, 7 noiembrie

  • antrenamente, sesiunea 3: 16:30 – 17:30
  • calificări: 20:00 – 21:00

Duminică, 8 noiembrie

  • cursa: 19:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente pot fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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