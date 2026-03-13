Formula 1, Marele Premiu al Chinei. Cum arată programul complet și cine este principalul favorit

ADVERTISEMENT

Sezonul 2026 din Formula 1 continuă cu a doua etapă, Marele Premiu al Chinei, care are loc în perioada 13-15 martie pe Shanghai International Circuit. FANATIK.RO te ține la curent cu toate detaliile esențiale despre evenimentul din Asia.

Marele Premiu al Chinei, live video. A doua etapă a sezonului de Formula 1

Circuitul din Shanghai va găzdui pentru a 19-a oară Marele Premiu al Chinei. De această dată este vorba despre etapa secundă a sezonului 2026, care a pornit la drum cu Marele Premiu al Australiei, desfășurat în perioada 6-8 martie. Prima cursă a sezonului a fost câștigată de George Russell, iar coechipierul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, a terminat pe locul 2.

A fost a șasea victorie din cariera pilotului britanic, care pornește din postura de mare favorit pentru acest sezon de Formula 1. Pilotul de la Mercedes este văzut cu prima șansă așadar și pentru Marele Premiu al Chinei, cursa fiind programată duminică, 15 martie.

Marele Premiu al Chinei s-a desfășurat pentru prima dată în 2004, toate edițiile fiind găzduite de Shanghai International Circuit. Cursa inaugurală din China a fost câștigată de brazilianul Rubens Barrichello (Ferrari). De-a lungul timpului, la Marele Premiu al Chinei s-au impus nume uriașe din istoria Formulei 1, precum Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel sau Lewis Hamilton.

Marele Premiu al Chinei nu s-a desfășurat în perioada 2020-2023, din cauza pandemiei de COVID-19, însă a revenit în 2024. Traseul de la Shanghai are o lungime de 5,451 kilometri, iar piloții trebuie să parcurgă 56 de tururi, distanța totală fiind de aproximativ 305 kilometri. Recordul pentru cel mai rapid tur în cursă pe circuitul de la Shanghai este deținut de legendarul Michael Schumacher, în 2004: 1:32.238.

Cine a câștigat Marele Premiu al Chinei anul trecut

În 2025, Marele Premiu al Chinei a fost câștigat de australianul Oscar Piastri (McLaren), podiumul fiind completat de britanicii Lando Norris și George Russell. .

Programul complet al Marelui Premiu al Chinei

Marele Premiu al Chinei debutează vineri cu antrenamentele și calificările pentru cursa de sprint. Sâmbătă se va desfășura cursa de sprint, urmată de calificările cursei de duminică, aceasta fiind programată începând de la ora 09:00.

Vineri

05:30: Antrenamente

09:30: Calificările pentru sprint

Sâmbătă

05:00: Cursa de sprint

09:00: Calificări

Duminică

09:00: Cursa

Cine transmite la TV Marele Premiu al Chinei

Toate evenimentele Marelui Premiu al Chinei vor putea fi urmărite pe platforma AntenaPlay, iar, cu excepția antrenamentelor, acestea se vor vedea și la TV, pe Antena 3 CNN. În China va avea loc şi prima etapă din cele şapte ale sezonului de F1 Academy. Aceasta va fi singura serie suport a week-end-ului găzduit de Shanghai. Antrenamentele, calificările şi cursele din F1 Academy se vor putea urmări tot în AntenaPLAY.

Clasamentele actuale în Formula 1, înainte de etapa de la Shanghai

Clasamentul este condus de . Acesta este urmat de coechipierul de la Mercedes, Kimi Antonelli, și de cei doi piloți de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Podiumul ierarhiei constructorilor este completat momentan de McLaren.

Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu al Chinei

George Russell (Mercedes) 25 de puncte Kimi Antonelli (Mercedes) 18 p Charles Leclerc (Ferrari) 15 p Lewis Hamilton (Ferrari) 12 p Lando Norris (McLaren) 10 p Max Verstappen (Red Bull Racing) 8 p Oliver Bearman (Haas) 6 p Arvin Lindblad (Racing Bulls) 4 p Gabriel Bortoleto (Audi) 2 p Pierre Gasly (Alpine) 1 p

Clasamentul constructorilor înainte de Marele Premiu al Chinei

Mercedes 43 de puncte Ferrari 27 p McLaren 10 p Red Bull 8 p Haas 6 p Racing Bulls 4 p Audi 2 p Alpine 1 p

Cum arată cotele la pariuri pentru cursa din Marele Premiu al Belgiei

După ce s-a impus la Marele Premiu al Australiei, George Russell este principalul favorit și pentru cursa din China. Britanicul are o cotă de 1.75 să câștige cursa de la Shanghai. Al doilea favorit este Kimi Antonelli, cotat cu 6.25, în timp ce Charles Leclerc are cota 7.50 pentru a triumfa în Asia.