Formula 1, Marele Premiu al Japoniei. Cine transmite la TV cursa de pe circuitul Suzuka

ADVERTISEMENT

Sezonul 2026 din Formula 1 continuă cu a treia etapă, Marele Premiu al Japoniei, care are loc în perioada 27-29 martie pe Suzuka International Circuit. FANATIK.RO te ține la curent cu toate detaliile esențiale despre evenimentul extrem de important pentru iubitorii curselor de mașini.

Marele Premiu al Japoniei, live video. A treia etapă a sezonului de Formula 1

Circuitul de la Suzuka va găzdui pentru a 35-a oară Marele Premiu al Japoniei. De această dată este vorba despre o etapă importantă a sezonului 2026, care a pornit la drum cu Marele Premiu al Australiei, desfășurat în perioada 6-8 martie. , iar a doua de către coechipierul său de la Mercedes, Kimi Antonelli.

ADVERTISEMENT

Marele Premiu al Chinei A fost prima victorie din cariera pilotului italian, care pornește din postura de mare favorit pentru acest sezon de Formula 1. Kimi Antonelli este văzut cu a doua șansă pentru Marele Premiu al Japoniei, cursa fiind programată în acest weekend, pe circuitul de la Suzuka.

Marele Premiu al Japoniei s-a desfășurat pentru prima dată în 1976, inițial pe circuitul Fuji, însă ulterior a fost găzduit în mod tradițional de Suzuka International Racing Course. Prima cursă din Japonia a fost câștigată de Mario Andretti (Lotus). De-a lungul timpului, la Marele Premiu al Japoniei s-au impus nume uriașe din istoria Formulei 1, precum Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel sau Lewis Hamilton.

ADVERTISEMENT

Marele Premiu al Japoniei nu s-a desfășurat în 2020 și 2021, din cauza pandemiei de COVID-19, însă a revenit în calendar în 2022. Traseul de la Suzuka are o lungime de 5,807 kilometri, iar piloții trebuie să parcurgă 53 de tururi, distanța totală fiind de aproximativ 307 kilometri. Recordul pentru cel mai rapid tur în cursă pe circuitul de la Suzuka este deținut de Lewis Hamilton: 1:30.983 (2019).

ADVERTISEMENT

Cine a câștigat Marele Premiu al Japoniei anul trecut

În 2025, Marele Premiu al Japoniei a fost câștigat de Max Verstappen (Red Bull), podiumul fiind completat de Lando Norris și Oscar Piastri (McLaren). Cursa de acest an este foarte așteptată de iubitorii curselor, în contextul în care

ADVERTISEMENT

Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei

Marele Premiu al Japoniei debutează vineri cu două antrenamente. Sâmbătă se va desfășura un alt antrenament, urmat de calificările cursei de duminică, aceasta fiind programată începând de la ora 08:00. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante despre cursa de pe circuitul din Suzuka.

Vineri

04:30: Antrenamentul 1

08:00: Antrenamentul 2

Sâmbătă

04:30: Antrenamentul 3

08:00: Calificări

Duminică

08:00: Cursa

Cine transmite la TV Marele Premiu al Japoniei

Toate evenimentele Marelui Premiu al Japoniei vor putea fi urmărite pe platforma AntenaPlay, iar, cu excepția antrenamentelor, acestea se vor vedea și la TV, pe Antena 3 CNN. FANATIK vă va ține la curent, în format LIVE TEXT, cu clasamentul final și timpii fiecărui pilot de pe circuitul din Suzuka.

ADVERTISEMENT

Clasamentele actuale în Formula 1, înainte de etapa de la Suzuka

Clasamentul este condus de George Russell, care a câștigat prima cursă a sezonului, Marele Premiu al Australiei. Acesta este urmat de coechipierul de la Mercedes, Kimi Antonelli, care s-a impus în Marele Premiu al Chinei, și de cei doi piloți de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu al Japoniei

George Russell (Mercedes) 51 de puncte Kimi Antonelli (Mercedes) 47 p Charles Leclerc (Ferrari) 34 p Lewis Hamilton (Ferrari) 33 p Oliver Bearman (Haas) 17 p Lando Norris (McLaren) 15 p Pierre Gasly (Alpine) 9 p Max Verstappen (Red Bull Racing) 8 p Liam Lawson (Racing Bulls) 8p Arvin Lindblad (Racing Bulls) 4 p

Clasamentul constructorilor înainte de Marele Premiu al Japoniei

Mercedes 98 de puncte Ferrari 67 p McLaren 18 p Haas 17 p Red Bull 12 p Racing Bulls 12 p Alpine 10 p Audi 2 p

Cum arată cotele la pariuri pentru cursa din Marele Premiu al Japoniei

După ce s-a impus la Marele Premiu al Australiei, George Russell este principalul favorit și pentru cursa din Japonia. Britanicul are o cotă de 1.60 să câștige cursa de la Suzuka. Al doilea favorit este Kimi Antonelli, care a câștigat etapa trecută în China, cotat cu 3.60, în timp ce Oscar Piastri are cota 13.00 pentru a triumfa.