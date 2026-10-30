Sport

Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Kimi Antonelli, din nou în fața titlului de campion!

Ciprian Necula
30.10.2026 | 18:25
Formula 1 Marele Premiu al Mexicului Kimi Antonelli din nou in fata titlului de campion
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Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Kimi Antonelli, la un singur pas de titlu! Foto: Hepta
Etapa cu numărul 19 din sezonul 2026 al Formulei 1 se va desfășura în weekendul 30 octombrie - 1 noiembrie. Autodromul Hermanos Rodriguez, din Ciudad de México, va găzdui această întrecere.
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Caravana Formulei 1 va face o nouă oprire în Mexic, pentru Grand Prix-ul ce se va disputa în capitala statului nord-american. Această etapă poate avea un deznodământ istoric, întrucât Andrea Kimi Antonelli poate cuceri primul său titlu din carieră, la numai 20 de ani. De această dată, pilotul de la Mercedes are o misiune mult mai simplă, aceea de a obține minimum două puncte pentru a deveni campion mondial.

Schimbări de piloți în primele antrenamente

În cadrul primei sesiuni de antrenamente, pe circuit se vor afla zece piloți de rezervă sau de teste, toți tineri. Conform regulamentului sportiv al Formulei 1, echipele sunt obligate să le pună la dispoziție tinerilor piloți două sesiuni de antrenament pentru fiecare monopost pe parcursul sezonului, pentru ca aceștia să câștige experiență.

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Ferrari este singura echipă care nu va aduce la startul primei sesiuni de antrenamente un pilot de rezervă sau de teste.

Kimi Antonelli a lipsit de la conferința de presă

Principalul candidat al titlului din Formula 1 a fost nevoit să lipsească de la sesiunile cu presa ce s-au desfășurat joi, 29 octombrie, din cauza unei viroze. Totuși, prezența sa pe circuit în acest weekend nu va fi pusă sub incertitudine.

Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului. Kimi Antonelli, tot mai aproape de titlul mondial!

Fanii Formulei 1 din întreaga lume au șansa de a asista la un moment de referință în istoria sportului motorizat. Kimi Antonelli se pregătește să devină cel mai tânăr campion mondial, la 20 de ani împliniți. Numai două puncte îl mai despart pe italian de titlul piloților din 2026. Astfel, este necesar să termine cursa de duminică mai sus de locul 9 inclusiv, indiferent de ce vor face principalii săi contracandidați, George Russell și Lewis Hamilton.

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După ce a obținut victoria în Statele Unite, Antonelli și-a propus să încheie acest sezon într-o notă pozitivă, dominantă. De nouă ori a câștigat pilotul originar din Bologna în acest an și de șapte ori a plecat din pole position.

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Însă, forma etalată de Max Verstappen în ultimele trei curse este demnă de remarcat. Fostul campion mondial se poate bate la primul loc în Mexic, mai ales că deține recordul de succese pe traseul situat la o altitudine de 2238 de metri, cu cinci reușite (2017, 2018, 2021, 2022, 2023).

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În cazul în care Antonelli își va adjudeca titlul la Ciudad de México, el va intra în clubul select al piloților care au devenit campioni mondiali în Mexic. În același timp, ar putea aduce Italiei primul titlu la piloți după 53 de ani de așteptare, de la performanța realizată de Alberto Ascari.

Cum arată clasamentul general, după 18 runde

Programul Marelui Premiu al Mexicului

Vineri, 30 octombrie

  • antrenamente, sesiunea 1: 20:30 – 21:30

Sâmbătă, 31 octombrie

  • antrenamente, sesiunea 2: 0:00 – 1:00
  • antrenamente, sesiunea 3: 19:30 – 20:30
  • calificări: 23:00 – 0:00

Duminică, 1 noiembrie

  • cursa: 22:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente pot fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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