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Caravana Formulei 1 se întoarce în zona Orientului Mijlociu, pentru etapa din Qatar. În ciuda faptului că în această regiune se desfășoară în continuare un război între forțele Statelor Unite și cele ale Iranului, organizatorii au dat asigurări că această competiție se poate ține fără ca siguranța piloților și a membrilor de echipă să fie pusă în pericol.

Marele Premiu de Formula 1 al Qatarului. Revenirea în Orient

Pentru prima dată în sezonul 2026, se va disputa un Mare Premiu de Formula 1 în Orientul Mijlociu. Această zonă a fost implicată în războiul dintre Iran și Statele Unite ale Americii, motiv pentru care mai multe evenimente din motorsport au fost amânate ori anulate.

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Având în vedere că acest conflict a scăzut în intensitate, iar zona Qatarului nu a fost mai vizată de atacuri, conducerea Formulei 1 a luat decizia ca acest Grand Prix să fie organizat conform programului inițial. Va fi astfel penultima etapă a sezonului 2026.

Va fi și pentru a cincea oară când se desfășoară, în istoria Formulei 1, Marele Premiu al Qatarului. Prima ediție a avut loc în 2021, iar un an mai târziu s-a luat o pauză pentru ca toată atenția qatarezilor să se îndrepte spre Campionatul Mondial de Fotbal FIFA.

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Lewis Hamilton s-a impus în primul Grand Prix disputat la Lusail, iar Max Verstappen a urcat pe prima treaptă a podiumului acolo de trei ori la rând: 2023, 2024 și 2025. Prin prisma acestor rezultate, cvadruplul campion mondial este favorit la victorie duminică, 29 noiembrie.

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Sunt așteptate până la 27 de grade de Celsius în ziua cursei, însă această manșă de concurs se va ține seara, pe nocturnă. Prin urmare, temperaturile vor fi un pic mai scăzute, însă umiditatea poate aduce un .

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Cum arată clasamentele, după 21 de etape parcurse

Singura miză rămasă la piloți este cea a locului secund. Max Verstappen are un avantaj considerabil față de urmăritorii săi și va încerca să obțină maximul posibil în ultimele două etape, mai ales că se află în plină formă.

🎲 DRIVER STANDINGS AFTER VEGAS 🎲 Max tightens his grip on P2 💪 #F1 #LasVegasGP https://t.co/1AGqLbpJlq — Formula 1 (@F1)

La constructori, Mercedes nu mai poate fi dată jos din fruntea ierarhiei, fiind matematic campioană. În schimb, cei de la Red Bull Racing vor să atace locul al doilea, profitând de . În același timp, se dă o luptă și pentru poziția a treia, cu McLaren.

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TEAM STANDINGS (with two rounds remaining) Battle for P3 ⚔️ McLaren are now just nine points behind Red Bull #F1 #LasVegasGP https://t.co/3175fuWgIm — Formula 1 (@F1)

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar

Vineri, 27 noiembrie

antrenamente, sesiunea 1: 15:30 – 16:30

antrenamente, sesiunea 2: 19:00 – 20:00

Sâmbătă, 28 noiembrie

antrenamente, sesiunea 3: 16:30 – 17:30

calificări: 20:00 – 21:00

Duminică, 29 noiembrie

cursa: 18:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente pot fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN. De asemenea, FANATIK vă aduce în format LIVE TEXT toate momentele importante din întrecerea de duminică seară.