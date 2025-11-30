Formula 1, Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se poate decide astăzi. Max Verstappen, din nou pe primul loc. Emoții mari pentru McLaren

ADVERTISEMENT

Ziua de 30 noiembrie poate fi cea în care aflăm noul campion mondial din Formula 1. Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, are șansa să pună mâna pe titlu la finalul Marelui Premiu al Qatarului. Oscar Piastri și Max Verstappen sunt singurii rămași în cursa pentru primul loc.

Turul 45/57: Lando Norris trece și el pe la boxe și revine abia pe locul 6! Max Verstappen e pe primul loc, dar Piastri face record pe tur și forțează pe finalul cursei.

LAP 42/57 Piastri pits again… and bolts on hard tyres He's back on track in third place — Formula 1 (@F1)

Turul 43/57: Surpriză din partea lui Oscar Piastri. Pilotul celor de la McLaren alege să intre rapid la boxe și încalță pneuri dure, pentru a-l urmări pe finalul cursei pe Max Verstappen, care pare favorit la primul loc. Lando Norris are probleme la podeaua mașinii.

Turul 37/57: Probleme pentru Lando Norris! Pilotul celor de la McLaren a intrat prea larg într-un viraj și acuză pagube. Ritmul britanicului scade constant, iar Verstappen se apropie la sub două secunde.

Scary moment for Lando 😱 — Formula 1 (@F1)

Turul 32/57: O nouă schimbare de lider. Verstappen a intrat la boxe, iar Oscar Piastri e lider. Strategia celor de la McLaren îi obligă însă pe piloți să mai schimbe cel puțin o serie de pneuri.

Turul 25/57: Max Verstappen trece pe primul loc! Olandezul conduce cursa după ce piloții de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, intră la boxe pentru prima oară.

Turul 18/57: Momentan, lucrurile arată identic. Nu au fost efectuate depășiri. În scurt timp, piloții de la McLaren vor intra la boxe, moment în care Max Verstappen, cel puțin provizoriu, va trece pe primul loc. FIA și Pirelli au transmis echipelor că toți piloții trebuie să facă minimum două pit stop-uri.

LAP 14/57 Piastri leads, Norris is second… But look at those pit stops 👀 — Formula 1 (@F1)

Turul 10/57: Cursa s-a reluat. Piastri conduce, Norris e pe doi, iar Verstappen pe 3. Olandezul are însă avantajul pneurilor schimbate sub Safety Car. Antonelli a coborât pe locul 5 după un pit stop lent.

Turul 7/57: Safety car! Hülkenberg și-a făcut praf mașina după un contact cu Gasly. Piloții schimbă strategia. Verstappen intră la boxe și își schimbă pneurile.

LAP 7/57 Hulkenberg has gone into the barriers Nico is okay ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ — Formula 1 (@F1)

Turul 4/57: Situația din vârf rămâne la fel. Piastri își crează un avans față de Verstappen. Norris e ținut de aproape de Antonelli, care îi pune probleme cu ajutorul DRS. Goerge Rusell a coborât de locul 4 până pe 7 după un start ratat.

Turul 1/ 57: Cursa de la Lusail a început în forță! Lando Norris a fost depășit de Max Verstappen și coboară pe locul 3, poziție care nu îi garantează titlul mondial la finalul zilei. Piastri a pornit bine și conduce.

Verstappen and Norris side-by-side into Turn1! Watch the race start 🎥 — Formula 1 (@F1)

Turul 1/ 57: A început cursa din Qatar! Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen luptă pentru titlul mondial!

Lando Norris poate câștiga titlul mondial în Formula 1 la finalul cursei din Qatar

Sezonul de Formula 1 se apropie de final. Au mai rămas doar două curse, iar situația din vârful ierarhiei rămâne una extrem de tensionată. Lando Norris a dat câteva semne de slăbiciune pe circuitul de la Lusail, în timp ce colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, a câștigat cursa de sprint fără mari probleme.

Acum, Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen sunt despărțiți de doar 25 de puncte și totul se poate schimba în etapa din Qatar. În cazul în care Lando Norris reușește să termine pe primul loc, pune mâna pentru prima oară în carieră pe titlul mondial.

Dacă britanicul ratează primul loc, suspansul se prelungește până în ultima rundă, care va avea loc la Abu Dhabi. Mai mult, există și un scenariu în care Lando ar putea fi devansat de Piastri sau Verstappen, însă pentru ca acest lucru să se întâmple ar fi nevoie de un abandon din partea lui Norris.

Clasamentul piloților în Formula 1:

Lando Norris – 396 puncte Oscar Piastri – 374 Max Verstappen – 371 George Russell – 301 Charles Leclerc – 226 Lewis Hamilton – 152 Andrea Kimi Antonelli – 140 Alex Albon – 73 Isack Hadjar – 51 Nico Hülkenberg – 49 Carlos Sainz – 49 Fernando Alonso – 42 Oliver Bearman – 41 Liam Lawson – 36 Esteban Ocon – 32 Lance Stroll – 32 Yuki Tsunoda – 32 Pierre Gasly – 22 Gabriel Bortoleto – 19 Franco Colapinto – 0 Jack Doohan – 0

Cum arată grila de start. Oscar Piastri pleacă din pole-position

Grila de start arată extrem de interesant și ne putem aștepta la un debut de cursă de senzație. Oscar Piastri pleacă din pole-position după ce a făcut spectacol în calificări. În spatele său nu va fi nimeni altul decât Lando Norris.

pleacă de pe 3 și are nevoie de un start de senzație pentru a trece de mai rapidele mașini de la McLaren. Olandezul nu are nimic de pierdut. În cazul în care nu câștigă cursa, aproape sigur ratează titlul mondial. Analiștii se așteaptă ca pilotul celor de la Red Bull să riște totul pe primul viraj.

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 — Formula 1 (@F1)

Cei doi piloți de la Mercedes, George Russell și Kimi Antonelli, ar putea avea și ei un cuvânt important de spus în această cursă. Ei pleacă de pe locurile 4 și 5. Rămâne de văzut cum vor gestiona cursa, întrucât se bat cu Red Bull pentru locul 2 în clasamentul constructorilor.

Piloții de la McLaren nu se vor ajuta pe final de an. Piastri a luat decizia finală

a ieșit informația că Oscar Piastri nu îl va ajuta sub nicio formă pe colegul său, Lando Norris, să câștige cursa din Qatar, întrucât are în continuare șanse la primul loc și vrea să își joace corect cărțile.

Situația este una destul de tensionată. În etapa precedentă, ambele mașini McLaren au fost descalificate după cursa din Las Vegas și au pierdut puncte prețioase, care puteau face finalul de sezon mult mai liniștit.