Formula 1, Marele Premiu al Spaniei. Unde se vede la TV prima cursă din istorie pe circuitul Madring

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Formula 1 intră pe teritoriu necunoscut. Marele Premiu al Spaniei se mută la Madrid, iar noul circuit Madring își face debutul în calendar. Cursa este programată duminică, 13 septembrie, și reprezintă etapa cu numărul 14 a sezonului 2026.

Formula 1 ajunge pe Madring! De ce noul circuit de la Madrid poate produce una dintre cele mai spectaculoase curse ale sezonului

Noul circuit are 5,414 kilometri și 22 de viraje. Marele Premiu se va desfășura pe parcursul a 57 de tururi, pentru o distanță totală de peste 308 kilometri. Traseul este construit în jurul complexului IFEMA și combină porțiuni de circuit stradal cu zone permanente. Madrid are un contract pe zece ani cu Formula 1.

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Este unul dintre cele mai așteptate weekenduri ale anului. Niciun pilot nu a mai concurat cu un monopost de Formula 1 pe acest traseu. Vedeta circuitului este virajul 12. „La Monumental” are aproximativ 550 de metri și un banking care ajunge până la 24%. Este cel mai lung viraj înclinat din actualul calendar și va genera cea mai mare încărcare verticală asupra pneurilor din acest sezon.

Prima parte a turului este foarte rapidă. Sectorul secund aduce viraje de viteză medie și redusă, în timp ce finalul turului conține mai multe viraje de 90 de grade.

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Madring readuce Formula 1 în zona Madridului după 45 de ani. Ultima cursă din apropierea capitalei Spaniei a fost organizată în 1981, pe Jarama. Noul traseu devine al 78-lea circuit din istorie care găzduiește o etapă de Campionat Mondial.

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Șanse mari de steag roșu și safety car

Circuitul Madring este considerat unul dintre cele mai dificile din calendar. La testul de Formula 3 au fost nu mai puțin de 19 steaguri roșii. Carlos Sainz a avertizat că se așteaptă la întreruperi ale cursei, safety car și virtual safety car încă din calificări.

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Motivul este unul destul de simplu. Zonele de degajare lipsesc pe multe porțiuni. Orice reparație a gardului sau a unei bariere de protecție poate impune oprirea sesiunii. Mai multe echipe au adus șasiuri complete de rezervă, pentru orice eventualitate.

Cine sunt favoriții la prima cursă de Formula 1 de la Madring

Este dificil de stabilit o ierarhie înainte ca monoposturile să acumuleze suficiente tururi. Echipa germană a câștigat nouă dintre primele 13 Mari Premii.

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Kimi Antonelli este din nou în centrul atenției A plecat de pe locul 19, după penalizările primite pentru schimbarea unor componente ale motorului, și a câștigat Marele Premiu al Italiei.

Madrid ar putea însă să reducă avantajul Mercedes. Caracteristicile circuitului sunt foarte diferite față de Monza. Ferrari și McLaren sunt considerate principalele echipe capabile să atace gigantul german. McLaren a câștigat recent prin Lando Norris în Ungaria și Olanda, iar Ferrari s-a impus în acest sezon pe circuite cu nivel ridicat de apăsare aerodinamică, prin Lewis Hamilton la Barcelona și Charles Leclerc la Silverstone.

Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu al Spaniei

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte George Russell (Mercedes) – 201 Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 Lando Norris (McLaren) – 171 Charles Leclerc (Ferrari) – 155 Max Verstappen (Red Bull) – 127 Oscar Piastri (McLaren) – 116 Isack Hadjar (Red Bull) – 71 Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor înainte de cursa de la Madrid

Mercedes – 468 de puncte Ferrari – 346 McLaren – 287 Red Bull – 204 Racing Bulls – 75 Alpine – 62 Haas – 21 Audi – 16 Williams – 11 Aston Martin – 3 Cadillac – 0

Programul Marelui Premiu al Spaniei 2026

Acțiunea începe vineri, 11 septembrie. Prima sesiune de antrenamente este programată la ora 13:30, iar a doua la 17:00. Sâmbătă, ultimul antrenament începe la 12:30, iar calificările sunt programate la ora 16:00.

Momentul mult așteptat vine duminică. Marele Premiu al Spaniei de la Madrid începe pe 13 septembrie, la ora 16:00, ora României. Piloții vor avea de parcurs 57 de tururi pe Madring.

Unde se vede la TV Marele Premiu de Formula 1 de la Madrid

Fanii din România pot urmări Marele Premiu al Spaniei pe Antena 1 și AntenaPLAY. Programul Antena 1 anunță transmisia de duminică începând cu ora 15:45. Cursa propriu-zisă este programată de organizatori la ora 15:00, ora Madridului, respectiv 16:00 în România.