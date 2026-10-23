Sport

Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite. Charles Leclerc, cel mai rapid în primele antrenamente

Ciprian Necula
23.10.2026 | 23:10
Formula 1 Marele Premiu al Statelor Unite Charles Leclerc cel mai rapid in primele antrenamente
ULTIMA ORĂ
Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite. Charles Leclerc a setat referința după prima sesiune de antrenamente, la Austin. Foto: Hepta
Etapa cu numărul 18 din sezonul 2026 al Formulei 1 se desfășoară în weekendul 23 - 25 octombrie. Gazda acestui eveniment este COTA (Circuit of the Americas), traseu situat la marginea orașului Austin, din statul Texas.
ADVERTISEMENT

Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite din 2026 poate reprezenta un moment emblematic în istoria acestui sport motorizat. La capătul întrecerii, italianul Kimi Antonelli poate fi încoronat drept cel mai tânăr campion mondial, doar dacă va reuși să capete un avans de minimum 125 de puncte față de ocupantul poziției secunde din clasamentul general. Favorit la victorie în acest Grand Prix este și Max Verstappen, care vine după două succese la rând.

Charles Leclerc, pe primul loc în prima sesiune de antrenamente

Monegascul Charles Leclerc a încheiat prima sesiune de antrenamente de la Austin pe prima poziție, cu un timp de 1:36.052, setat pe pneuri medii. El a fost urmat de Max Verstappen și de Lando Norris, iar top 5 a fost completat de piloții Mercedes, George Russell respectiv Kimi Antonelli.

ADVERTISEMENT

Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. Antonelli poate deveni campion mondial

Kimi Antonelli este la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1 și va da totul pentru a-și îndeplini acest obiectiv la finalul Marelui Premiu al Statelor Unite. În acest moment, italianul are un avans de 102 puncte față de locul al doilea din clasamentul general și trebuie să și-l mărească la 125 de puncte pentru a fi sigur de cucerirea marelui trofeu.

Planurile sale pot fi însă date peste cap de Max Verstappen, care se află în căutarea unei noi victorii, cea de-a treia consecutivă din acest sezon. Pilotul celor de la Red Bull Racing are 4 succese înregistrate pe COTA în ultimii cinci ani. Doar Charles Leclerc i-a întrerupt seria de invincibilitate, în 2024.

ADVERTISEMENT
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24.ro
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției

În weekendul de la Austin, mai multe echipe vor concura cu desene speciale, ediție-limitată, pe propriile monoposturi. Printre acestea se numără și Haas, care va avea o schemă nouă de culori, concentrată în jurul personajului fictiv Godzilla.

ADVERTISEMENT
Lovit de Anamaria Prodan în fața tuturor, a recunoscut: ”Mă felicit, sincer, pe...
Digisport.ro
Lovit de Anamaria Prodan în fața tuturor, a recunoscut: ”Mă felicit, sincer, pe cuvânt!”

Programul Marelui Premiu al Statelor Unite

Vineri, 23 octombrie

  • antrenamente, sesiunea 1: 20:30 – 21:30

Sâmbătă, 24 octombrie

  • antrenamente, sesiunea 2: 0:00 – 1:00
  • antrenamente, sesiunea 3: 20:30 – 21:30

Duminică, 25 octombrie

  • calificări: 0:00 – 1:00
  • cursa: 22:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente vor putea fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT
România, test reuşit împotriva Croaţiei! „Tricolorele”, victorie în meciul de pregătire pentru Campionatul...
Fanatik
România, test reuşit împotriva Croaţiei! „Tricolorele”, victorie în meciul de pregătire pentru Campionatul European. Video
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor...
Fanatik
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă
Aniversare tristă pentru Ianis Hagi! Ce notă a primit după Alanyaspor – Kocaelispor...
Fanatik
Aniversare tristă pentru Ianis Hagi! Ce notă a primit după Alanyaspor – Kocaelispor 1-2
Tags:
Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
Parteneri
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
iamsport.ro
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!