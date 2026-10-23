Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite. Charles Leclerc, cel mai rapid în primele antrenamente

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Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite din 2026 poate reprezenta un moment emblematic în istoria acestui sport motorizat. La capătul întrecerii, italianul Kimi Antonelli poate fi încoronat drept cel mai tânăr campion mondial, doar dacă va reuși să capete un avans de minimum 125 de puncte față de ocupantul poziției secunde din clasamentul general. Favorit la victorie în acest Grand Prix este și Max Verstappen, care vine după două succese la rând.

Charles Leclerc, pe primul loc în prima sesiune de antrenamente

Monegascul Charles Leclerc a încheiat prima sesiune de antrenamente de la Austin pe prima poziție, cu un timp de 1:36.052, setat pe pneuri medii. El a fost urmat de Max Verstappen și de Lando Norris, iar top 5 a fost completat de piloții Mercedes, George Russell respectiv Kimi Antonelli.

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Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. Antonelli poate deveni campion mondial

și va da totul pentru a-și îndeplini acest obiectiv la finalul Marelui Premiu al Statelor Unite. În acest moment, italianul are un avans de 102 puncte față de locul al doilea din clasamentul general și trebuie să și-l mărească la 125 de puncte pentru a fi sigur de cucerirea marelui trofeu.

Planurile sale pot fi însă date peste cap de Max Verstappen, care se află în căutarea unei noi victorii, cea de-a treia consecutivă din acest sezon. Pilotul celor de la Red Bull Racing are 4 succese înregistrate pe COTA în ultimii cinci ani. Doar Charles Leclerc i-a întrerupt seria de invincibilitate, în 2024.

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În weekendul de la Austin, mai multe echipe vor concura cu desene speciale, ediție-limitată, pe propriile monoposturi. Printre acestea se numără și Haas, , concentrată în jurul personajului fictiv Godzilla.

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Programul Marelui Premiu al Statelor Unite

Vineri, 23 octombrie

antrenamente, sesiunea 1: 20:30 – 21:30

Sâmbătă, 24 octombrie

antrenamente, sesiunea 2: 0:00 – 1:00

antrenamente, sesiunea 3: 20:30 – 21:30

Duminică, 25 octombrie

calificări: 0:00 – 1:00

cursa: 22:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente vor putea fi urmărite în direct pe platforma Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.