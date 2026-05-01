Formula 1, Marele Premiu de la Miami. Cine transmite la TV cursa din Florida

Formula 1 revine după o pauză de cinci săptămâni. Pe 15 martie, Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost oficial anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Formula 1 a ajuns la concluzia că, după evaluări atente, organizarea celor două evenimente nu era sigură.

Marele Premiu de la Miami, etapă cu Sprint în sezonul 2026 de Formula 1

Marele Premiu de la Miami 2026 are loc pe parcursul a 57 de tururi ale circuitului Miami International Autodrome, lung de 5,41 kilometri, din Florida, Statele Unite ale Americii. Circuitul este amplasat în complexul Hard Rock Stadium din Miami Gardens, stadionul renumitei francize NFL Miami Dolphins.

Ediția din 2026 va include, la fel ca în 2025, și o cursă de sprint. Asta înseamnă că piloții vor avea la dispoziție o singură sesiune de antrenamente, vineri, care va dura 90 de minute.

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami

Vineri, 1 mai – Sesiunea de antrenamente libere va avea loc vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Tot vineri, dar de la ora 23:15, în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint.

Sâmbătă, 2 mai – Sâmbătă, de la ora 18:45, în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY, va avea loc sprintul de la Miami. Tot sâmbătă, dar de la ora 22:45, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY, vor avea loc calificările.

Duminică, 3 mai – Cursa de la Miami va avea loc duminică, de la ora 22:50, în direct pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

. Circuitul gazdă este pentru al cincilea an consecutiv în calendarul Marelui Circ, devenind deja una dintre cele mai iubite locații din sezonul american al Formulei 1.

Max Verstappen a câștigat de două ori la Miami, iar Lando Norris și Oscar Piastri au câte o victorie fiecare. În 2024, Lando Norris a obținut prima sa victorie în Formula 1 chiar la Miami, după ce un Safety Car apărut la mijlocul cursei i-a permis să iasă în față și să mențină poziția până la final. Oscar Piastri s-a impus la Miami sezonul trecut, într-o cursă în care l-a depășit chiar pe coechipierul său, Norris.

Clasamentele actuale în Formula 1, înainte de etapa de la Miami

Debutul sezonului 2026 din Formula 1 a fost marcat de dominația clară a celor de la Mercedes, care au câștigat toate cursele disputate până în acest moment. Prima etapă, Marele Premiu al Australiei, a fost adjudecată de George Russell.

Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu de la Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 de puncte

George Russell (Mercedes) – 63 p

Charles Leclerc (Ferrari) – 49 p

Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 p

Lando Norris (McLaren) – 25 p

Oscar Piastri (McLaren) – 21 p

Oliver Bearman (Haas) – 17 p

Clasamentul constructorilor înainte de Marele Premiu de la Miami

Mercedes – 135 de puncte

Ferrari – 90 p

McLaren – 46 p

Haas – 18 p

Alpine – 16 p

Red Bull Racing – 16 p

Cine transmite la TV Marele Premiu de la Miami

Spectacolul Formulei 1 revine în acest weekend cu una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului. Luminile se aprind pe Autodromul Internațional din Miami, iar cursa de duminică, de la ora 22:50, va putea fi urmărită pe Antena 1 și AntenaPLAY. FANATIK vă va ține la curent, în format LIVE TEXT, cu clasamentul final și timpii fiecărui pilot de pe Miami International Autodrome.