Formula 1, Marele Premiu de la Monaco. Charles Leclerc și Lewis Hamilton, cei mai rapizi la antrenamente

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Sezonul 2026 din Formula 1 revine cu etapa a șasea, care se va disputa în perioada 5-7 iunie, pe Circuit de Monaco. FANATIK.RO te ține la curent cu toate detaliile esențiale despre evenimentul extrem de important pentru iubitorii curselor de mașini.

Marele Premiu de la Monaco, live video. Charles Leclerc, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente

Marele Premiu de la Monaco, una dintre cele mai prestigioase și importante curse din lumea automobilismului, revine cu o nouă ediție. Cursa care se organizează încă in 1929 este cea de-a șasea a sezonului actual din Formula 1 și are loc în perioada 5-7 iunie. Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, originar chiar din Monaco, este principalul favorit la câștigarea cursei.

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Ar fi prima victorie din acest sezon a monegascului, după , și patru succese ale italianului Kimi Antonelli, ultimul dintre ele la Marele Premiu al Canadei. Leclerc a avut cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente, podiumul fiind completat de coechipierul său de la Ferrari, Lewis Hamilton, și de Max Verstappen. În a doua sesiune, cel mai bun timp i-a aparținut lui Hamilton.

Programul complet al Marelui Premiu de la Monaco

Marele Premiu de la Monaco a debutat vineri, cu primele două sesiuni de antrenamente. Sâmbătă are loc cea de-a treia sesiune, urmată de calificări, iar duminică va avea loc cursa. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante despre cursa de pe Circuit de Monaco.

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Vineri:

Antrenament 1 – ora 14:30

Antrenament 2 – ora 18:00

Sâmbătă:

Antrenament 3 – ora 13:30

Calificări – ora 17:00

Duminică:

Cursa – ora 15:45

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Cine transmite la TV Marele Premiu de la Monaco

Toate evenimentele Marelui Premiu de la Monaco pot fi urmărite pe platforma AntenaPlay, însă calificările se vor putea vedea și pe Antena 3 CNN, în timp ce cursa de duminică va fi transmisă și pe Antena 1. FANATIK vă va ține la curent cu clasamentul final și timpii fiecărui pilot de pe Circuit de Monaco.

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Marele Premiu de la Monaco s-a desfășurat pentru prima dată în 1929, cu 21 de ani înainte de înființarea Formulei 1, fiind organizată în permanență pe Circuit de Monaco. Cu mici excepții (1951, 1953-1954 și anul pandemic 2020), cursa s-a organizat în fiecare an. Pilotul cu cele mai multe victorii din istoria Marelui Premiu de la Monaco este legendarul Ayrton Senna, cu 6 succese, fiind urmat de alte două nume uriașe, Michael Schumacher și Graham Hill, fiecare cu câte 5. În 2025, cursa a fost câștigată de Lando Norris.

Clasamentele actuale în Formula 1, înainte de etapa de la Monaco

Clasamentul piloților înainte de cursa de la Monaco este condus de . Acesta este urmat de coechipierul de la Mercedes, George Russell, podiumul fiind completat de Charles Leclerc (Ferrari). În ierarhia constructorilor, Mercedes este lider detașat, pe poziția secundă aflându-se Ferrari.

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Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu de la Monaco

Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puncte

– 131 puncte George Russell (Mercedes) – 88 p

– 88 p Charles Leclerc (Ferrari) – 75 p

– 75 p Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 p

– 72 p Lando Norris (McLaren) – 48 p

– 48 p Oscar Piastri (McLaren) – 48 p

– 48 p Max Verstappen (Red Bull) – 43 p

– 43 p Pierre Gasly (Alpine) – 20 p

– 20 p Oliver Bearman (Haas) – 18 p

– 18 p Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 p

– 16 p Franco Colapinto (Alpine) – 15 p

– 15 p Isack Hadjar (Red Bull) – 14 p

– 14 p Carlos Sainz (Williams) – 6 p

– 6 p Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 p

– 5 p Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 p

– 2 p Esteban Ocon (Haas) – 1 p

– 1 p Alexander Albon (Williams) – 1 p

– 1 p Nico Hulkenberg (Audi) – 0 p

– 0 p Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 p

– 0 p Sergio Perez (Cadillac) – 0 p

– 0 p Lance Stroll (Aston Martin) – 0 p

– 0 p Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 p

Clasamentul constructorilor înainte de Marele Premiu de la Monaco