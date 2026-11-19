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Mașinile de Formula 1 sunt pregătite să strălucească din nou sub nocturna „fabulosului” Las Vegas. Chiar dacă ambele titluri mondiale au fost decise, piloții vor avea același apetit pentru succes și performanță, mai ales că întrecerea se va disputa pe unul dintre cele mai dificile, dar spectaculoase circuite stradale din calendar.

Formula 1, Marele Premiu din Las Vegas. Adrenalină maximă în „Sin City”!

Etapa de Formula 1 din Las Vegas este antepenultima a sezonului 2026. Luminile luxoaselor hoteluri și cazinouri de pe artera „The Strip” vor atrage privirile spectatorilor și telespectatorilor din întreaga lume.

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Același lucru îl vor face și noile desene ale mașinilor. Mai multe echipe, printre care Aston Martin, Williams, Cadillac și Alpine, vor căuta să-și „orbească” adversarii, prin intermediul unor culori intense.

Unul dintre marii favoriți la victorie este Max Verstappen. Pilotul celor de la Red Bull Racing este într-o formă excelentă, după ce a reușit să încheie în fiecare cursă din această toamnă pe podium. În trei ocazii, s-a și impus.

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De când a fost „renăscut” acest Grand Prix din Las Vegas, în 2023 mai precis, doar doi piloți au câștigat întrecerea. Max Verstappen a făcut-o de două ori, în 2023 și 2025, iar în 2024 s-a remarcat George Russell.

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Kimi Antonelli, , va da totul pentru a obține prima sa victorie pe străzile din „Orașul Păcatelor”. Campionul mondial din 2026 va avea concurență serioasă, deoarece pentru succes vor lupta și piloții Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

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În cărți pentru primul loc se află și Lando Norris. Britanicul vine după o victorie înregistrată în condiții mixte la São Paulo și vrea să maximizeze efortul echipei sale de a oferi o mașină cât mai competitivă pe final de sezon.

În cadrul weekendului de concurs de la Vegas se va desfășura și ultima etapă a sezonului 2026 din F1 Academy. Campioana acestei serii-suport este Alisha Palmowski, susținută de Red Bull Racing. Ea a cucerit titlul în runda precedentă, de la Austin.

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Cum arată clasamentele, după 20 de etape

Lupta pentru poziția secundă în ierarhia piloților este una foarte strânsă. După cursa din Brazilia, George Russell a reușit să-l devanseze pe compatriotul Lewis Hamilton cu doar un punct. Teoretic, alți doi piloți se pot bate pentru titlul de vicecampion, Charles Leclerc și Lando Norris, însă cele mai mari șanse le au ce din față, Verstappen, Russell și Hamilton.

DRIVER STANDINGS (after 20 rounds) Max consolidates second, George moves up to third 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/4sOqlNNtFU — Formula 1 (@F1)

, totul se joacă în spate. „Săgețile Argintii” au 652 de puncte, iar Ferrari, care este aproape sigură de locul al doilea, are 510. Red Bull și McLaren poartă astfel un duel pentru poziția a treia.

Red Bull 🆚 McLaren Who will claim P3 in the constructors’ championship? 🤔 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ONhHYphvNJ — Formula 1 (@F1)

Programul Marelui Premiu din Las Vegas

Vineri, 20 noiembrie

antrenamente, sesiunea 1: 2:30 – 3:30

antrenamente, sesiunea 2: 6:00 – 7:00

Sâmbătă, 21 noiembrie

antrenamente, sesiunea 3: 2:30 – 3:30

calificări: 6:00 – 7:00

Duminică, 22 noiembrie

cursa: 6:00

Ora afișată este ora României. Toate sesiunile de antrenamente pot fi urmărite în direct pe Antena Play. Calificările și cursa se vor putea vedea și la TV, pe Antena 3 CNN.