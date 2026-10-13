Sport

Formula 1 revine în Africa după aproape 40 de ani! Fanii au explodat: „Nici măcar nu au electricitate acolo”

Gabriel Neagu
13.10.2026 | 13:11
Formula 1 revine in Africa dupa aproape 40 de ani Fanii au explodat Nici macar nu au electricitate acolo
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Marele Premiu al Africii se va desfășura în Rwanda. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Formula 1 a anunțat organizarea unui Mare Premiu pe teritoriu african. Competiția nu s-a mai desfășurat pe acest continent de mai bine de 3 decenii.
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Formula 1 va organiza Marele Premiu al Africii în Rwanda, din 2030. Astfel, competiția se va desfășura pe toate continentele lumii. Totuși, țara aleasă de oficiali a fost criticată dur de fanii Formula 1. Aceștia consideră că Rwanda nu este pregătită infrastructural să susțină o competiție de asemenea anvergură.

Rwanda va organiza Formula 1 din 203o

Oficialii de la Formula 1 caută constant noi trasee pentru extinderea circuitului, iar un anunț mult așteptat a apărut. Marele Premiu al Africii se va desfășura, din 2030, pe un circuit din Rwanda. Forul a obținut un contract de parteneriat valabil pentru o perioadă de 10 ani pentru organizarea Grand Prix-ului.

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Prima ediție a Marelui Premiu al Africii se va desfășura în luna februarie. Circuitul va fi amplasat la numai 40 de kilometri de capitala țării, Kigali. Acesta va fi adiacent noului aeroport internațional din Rwanda. În afara competiției, circuitul va putea fi folosit pentru alte curse de motoare.

”Odată cu alăturarea Rwandei în calendar începând cu următorul deceniu, sportul nostru va concura pe fiecare continent locuit, aducând Campionatul Mondial mai aproape ca niciodată de fanii din întreaga lume. Africa a făcut întotdeauna parte din viitorul Formulei 1 și, de la început, am fost hotărâți să revenim în mod corespunzător, cu partenerul potrivit, un angajament pe termen lung și o viziune clară pentru a crea un impact semnificativ”, a declarat Stefano Domenicali, președintele Formula 1, potrivit site-ului oficial al competiției.

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Africa nu a mai avut un circuit inclus în Formula 1 din 1993. Până atunci, timp de 26 de ani, Africa de Sud găzduia Marele Premiu African. Acesta se desfășura în apropierea orașului Johannesburg. Politicile de segregare rasială de la mijlocul anilor ’80, dar și colapsul financiar al țării au determinat anularea circuitului.

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Fanii Formula 1 au criticat circuitul din Rwanda

Fanii Formula 1 așteptau revenirea competiției pe pământ african, însă destinația pare să nu fie pe placul acestora. Unii au criticat, pe pagina oficială de Facebook a competiției, decizia de a organiza Marele Premiu al Africii în Rwanda, în locul altor țări mai dezvoltate de pe continent. Printre cele mai cerute destinații era Africa de Sud: ”Cum a reușit Rwanda înaintea Africii de Sud?”. De asemenea, a fost ironizată infrastrucutra precară din Rwanda: ”Nici măcar nu au electricitate acolo”, ”O să concureze cu roți pentru pământ? Sună amuzant”, ”Încă un circuit stradal, exact ce avea nevoie Formula 1” sau ”Stroll urmează să se lovească de un elefant”.

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Deși țările aflate în conflicte nu organizează competiții sportive internaționale, se pare că Rwanda este o excepție. Deși țara africană nu este implicată într-un război pe propriul teritoriu, s-a angajat în conflictul militar din Republica Democratică Congo. Mai mult, Rwanda este acuzată de ONU că a susținut ”Mișcarea 23 Martie”, care a pus stăpânire pe mai multe teritorii din RD Congo. Mai multe trupe rwandeze au fost raportate și menținute în estul țării congoleze, deși guvernul de la Kigali susține că operațiunea are strict scop defensiv.

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