Formula de recalculare a pensiilor. Câți bani va primi un român care a muncit 35 de ani pentru un salariu de 2.000 de lei

Practic vorbim despre o formulă ”relativ simplă”, prin care pensionarii și-ar putea calcula singuri, acasă, pensia care îi va reveni după mult așteptata recalculare. Așadar, cei curioși nu sunt nevoiți să aștepte aproape un an pentru a afla ce pensie vor avea, ci pot afla imediat asta folosind formula de recalculare.

Câți bani va primi un român care a muncit 35 de ani pentru un salariu de 2.000 de lei

Conform Antena 3, ca și experiment au fost luați în considerare trei români care au avut un salariu net de 2.000 de lei lunar, însă stagii diferite de cotizare. Mai exact, primul român a muncit 25 de ani, al doilea 35, iar ultimul 45.

”Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv“, se arată în lege. Așadar, venitul brut lunar care se ia în considerare e de 6.789 de lei.

Așadar, punctajul lunar se află împărțind salariul lunar brut obținut, la 6.789. Ulterior se adaugă punctele aferente, pentru fiecare lună a anului în parte, după care se împarte la 12. De exemplu, pentru un salariu net de 2.000 de lei, avem un salariu brut de 3.550 de lei.

Trebuie să împărțim, așadar, 3.550 la 6.789, astfel că obținem un punctaj de 0,52. Aici va intra ”în schemă” valoarea unui punct de pensie, care este de 81 de lei. Așadar, calculele pot fi făcute de oricine dorește, fără prea mult ajutor.

Formula de recalculare a pensiilor pentru un salariu de 2.000 de lei

al unui salariu de 2.000 de lei net și 25 de ani de muncă, pentru acesta putem să calculăm pensia foarte simplu. 25 de ani (perioada muncită și cotizată) X 0,52 (punctajul obținut) X 81 (valoarea punctului de pensie). Așadar, rezultă o pensie de 1.300 de lei.

Pentru pensionarul care a muncit 35 de ani, formula va fi 35 X 0,52 X 81, însă important de ținut minte, aici intervine un nou aspect. Pentru că a muncit 35 de ani, deci și-a îndeplinit stagiul de cotizare, românul va primi așa zisele puncte de stabilitate (5×0,5+5×0,75=6,25).

Fără aceste puncte stabilitate pensia ar fi fost 1.474 de lei, însă acum pensia va urca la 1.930 de lei. Vestea bună, pentru cine cotizează 45 de ani, pensia va fi de 2.800 de lei, deci mai mult decât era salariul.

De reținut, punctele de stabilitate se acordă celor care au cotizat mai mult de 25 de ani, fiind vorba de 0,5 puncte pentru fiecare an în intervalul 26-30 de rămânere în muncă, 0,75 pentru intervalul 31-35 și 1 punct pentru intervalul 36-40. Acestora li se adaugă 0,25 puncte pentru fiecare an la grupa II de muncă (20 de lei în plus pe an) și 0,5 puncte pentru grupa I (40 lei în plus).