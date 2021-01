Forțat să renunțe la fotbal pentru bob! Povestea singurei medalii a României la JO de iarnă

Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au adus singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă. În episodul 12 din seria “Olimpicii României” aflăm povestea de la JO din 1968 de la Grenoble.

Au trecut 53 de ani de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Grenoble. România a avut o delegație de 30 de sportivi care au participat la 5 discipline: biatlon, bob, hochei pe gheață, patinaj artistic și schi alpin. Iar la final, țara noastră obținea cel mai bun rezultat din istoria participărilor: medalia de bronz în proba de bob două persoane.

Eroii erau Ion Panțuru (pilot) și Nicolae Neagoe (frânar), care și după 53 de ani de la acea performanță rămân singurii sportivi români medaliați la Jocurile Olimpice de iarnă. Și, din păcate, perspectivele nu lasă de înțeles că lucrurile urmează să se schimbe.

Pentru Ion Panțuru totul a început dintr-o întâmplare. Prima lui dragoste a fost fotbalul pe care l-a jucat la nivel de divizia C, legitimat la echipele locale din Brașov și Sinaia. Însă, dintr-o joacă, a coborât o dată cu bobul pe pârtie, moment în care partidul l-a trimis la sporturile de iarnă.

Mai mult, avea interzis să mai joace fotbal și la scurt timp a devenit un component al lotulul naţional al României pentru Jocurile de Iarnă: „Ministerul Sportului de atunci mi-a luat dreptul de a mai juca fotbal”, spunea Panțuru în urmă cu câțiva ani.

A testat bobul în 1958, când avea 24 de ani, iar în următorii ani a obținut performanțe remarcabile atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Pentru prima dată a participat la Jocurile Olimpice în 1964, însă patru ani mai târziu avea să obțină performanța carierei.

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Grenoble, din 1968, echipajul României format din Ion Panțuru și Nicolae Neagoe avea să obțină medalia de bronz după cele patru manșe. Românii au și condus, însă până la final au fost depășiți de echipajele Germaniei și Italiei.

Performanțele pe plan internațional nu s-au oprit aici. Ion Panțuru a obținut în anul imediat următor medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Lake Placid, iar în 1973 a mai obținut un bronz mondial în aceeași stațiune americană. Românul a obținut și două medalii de aur la Campionatele Europene, în 1967 și 1971, în proba de bob 4 persoane.

Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au fost decorați de Nicolae Ceaușescu imediat după performanța de la Jocurile Olimpice cu diploma de „recunoştinţă eternă”. Ulterior, a primit titlul de “Maestru emerit al sportului”. El a fost ales cetățean de onoare al orașelor Sinaia, Bușteni și Comarnic.

Pe 17 ianuarie 2016, Ion Panțuru s-a stins din viață, la vârsta de 82 de ani. Fostul sportiv a avut însă regretul că nimeni nu a venit din urmă și nu a putut să îi depășească performanțele la Jocurile Olimpice: “25 de ani am clădit, am clădit și, după aceea, toti cei care au venit după au stricat”, a spus Panțuru în 2014.

“Am fost primiţi cu mare fast în ţară, cu toate că nu ne aşteptam. Am fost aşteptaţi de multă lume la aeroport, oameni simpli veniţi ca să ne vadă. Am primit titlul de Maestru Emerit în acelaşi timp cu Ilie Năstase, dar din punct de vedere financiar ne-au dat cât să nu zicem că nu am primit nimic. Medalia de la Olimpiadă a implicat 50% reducere de impozit pe salariu şi am avut dreptul la o cameră în plus fără să plătesc spaţiul excedentar”, Ion Panțuru