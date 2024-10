Fost antrenor la FCSB, reacție fermă după remiza din derby-ul cu Rapid: ”Mult prea puțin pentru o echipă cu pretenții”

Duelul de pe Arena Națională a fost unul de mare intensitate, însă fără prea multe ocazii de poartă. , însă a fost lipsită de creativitate pe faza ofensivă.

Remiza cu Rapid, analizată de un fost antrenor la FCSB

Fost antrenor al celor de la FCSB, Anton Petrea nu a fost încântat de evoluțiile celor două formații în derby. El crede că ”roș-albaștrii” au fost la cârma jocului, dar Rapid ar fi putut să dea lovitură și să obțină mai mult decât remiza consemnată la finalul jocului.

”Meci slăbuț, dominat categoric de FCSB, cu o posesie mai mare. Rapid a stat foarte bine pe faza de apărare, și-au luat măsurile necesare, dar pe contraatac au suferit. Mult prea puțin pentru o echipă cu pretenții.

La posesie, FCSB a stat mult mai bine, dar nu au reușit să deblocheze adversarul. Rapid, cu puțină șansă putea da lovitura, astfel că e un rezultat echitabil. Asta este, nu au avut ocazii rarisime și au dat și peste un portar în formă.

Am remarcat la Rapid că pe linia de fund au avut jucători destul de tineri, cu excepția lui Manea și aici mă refer la Borza, Pașcanu, Ignat, care s-au descurcat bine în fața unor fotbaliști de la FCSB de o valoare incontestabilă”, a declarat Petrea, la .

Șumudică, încântat de cum a mers tactica Rapidului

Intrat la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a precizat faptul că FCSB pentru acest joc. ”Degeaba spuneți voi, și am revăzut meciul azi-noapte, că FCSB a controlat jocul. L-a controlat că am vrut eu.

Puteam să ies în pressing, ceea ce am făcut și cu Farul, dar atunci eram mult mai deschis, în momentele respective existau spații și existau riscuri pentru că ei au jucători de viteză și de calitate, care pot destabiliza. Eram mult mai expus.

Așa eu am preferat să închid spațiile, să mă închid foarte bine, am făcut-o de o manieră extraordinară. Ei nu au avut nicio ocazie de gol din careul de 16 metri, tot ce au avut au avut din afară, în schimb, noi am avut cele mai mari ocazii ale jocului.

Atât la Emmers cât și la Njie și Boupendza. Eu i-am lăsat. Luați de câte ori au pasat fundașii centrali între ei. Eu i-am lăsat să facă lucrul ăsta. Am jucat cu 2 mijlocași centrali și am pus 1 fundaș central să iasă în Olaru și să comprimăm spațiile”, a spus Șumudică.